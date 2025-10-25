बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला

Kurnool Bus Fire: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, फोरेंसिक जांच में पता चला है कि हादसे के समय बस में 234 स्मार्टफोन रखे हुए थे, जिनकी बैटरियां फटने से आग और भी विकराल हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई थी.

स्मार्टफोन की बैटरियों के फटने से बढ़ी आग

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक टीमों ने बताया कि हादसे के दौरान बस में रखे मोबाइल फोनों की बैटरियां फट गईं जिससे आग तेजी से फैल गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने आग लगने के बाद कई विस्फोटों की आवाजें सुनीं थी. रिपोर्ट के मुताबिक, बस में करीब 46 लाख रुपये मूल्य के ये स्मार्टफोन हैदराबाद के कारोबारी मंगनाथ द्वारा पार्सल के रूप में भेजे गए थे. यह खेप बेंगलुरु की एक ई-कॉमर्स कंपनी को भेजी जा रही थी जहां से ग्राहकों तक इन उपकरणों की डिलीवरी की जानी थी.

फ्यूस लीकेज और डिजाइन एरर से बढ़ा हादसा

आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग के महानिदेशक पी. वेंकटरमन ने बताया कि आग बस के आगे के हिस्से में ईंधन रिसाव के कारण लगी थी. टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई थी जिससे पेट्रोल फैल गया और चिंगारी लगने से आग भड़क उठी. उन्होंने कहा कि बस की एयर कंडीशनिंग प्रणाली की बैटरियां भी फट गईं जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. वेंकटरमन ने बस के डिजाइन में खामी की ओर इशारा करते हुए कहा कि गति और दक्षता बढ़ाने के लिए इसमें लोहे की जगह हल्के एल्युमीनियम का इस्तेमाल किया गया था. यह निर्णय हादसे के दौरान विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि इससे आग की तीव्रता और बढ़ गई. उन्होंने घटनास्थल के बारे बताते हुए कहा कि हमने पिघली हुई चादरों से हड्डियां और राख गिरते हुए देखीं.

इससे पहले बस हादसे की जांच कर रही पुलिस को एक वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में मृतक मोटरसाइकिल चालक बी. शिव शंकर का संदिग्ध व्यवहार देखने को मिला है जिसके बाद पुलिस अब एक नए एंगल से भी जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, शिव शंकर NH-44 पर लापरवाही से बाइक चला रहा था और संभव है कि वह नशे की हालत में था. कुछ ही देर बाद उसकी मोटरसाइकिल एक निजी लग्जरी बस से टकरा गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई.