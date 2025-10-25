Advertisement
trendingNow12975096
Hindi Newsदेश

बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला

Kurnool Bus Fire Tragedy: कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. फोरेंसिक जांच में पता चला है कि हादसे के समय बस में 234 स्मार्टफोन रखे हुए थे, जिनकी बैटरियां फटने से आग और भी भयावह हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में 20 लोगों की जान चली गई थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Kurnool Bus Fire: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, फोरेंसिक जांच में पता चला है कि हादसे के समय बस में 234 स्मार्टफोन रखे हुए थे, जिनकी बैटरियां फटने से आग और भी विकराल हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में 20 लोगों की मौत हो गई थी.

स्मार्टफोन की बैटरियों के फटने से बढ़ी आग 

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक टीमों ने बताया कि हादसे के दौरान बस में रखे मोबाइल फोनों की बैटरियां फट गईं जिससे आग तेजी से फैल गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने आग लगने के बाद कई विस्फोटों की आवाजें सुनीं थी. रिपोर्ट के मुताबिक, बस में करीब 46 लाख रुपये मूल्य के ये स्मार्टफोन हैदराबाद के कारोबारी मंगनाथ द्वारा पार्सल के रूप में भेजे गए थे. यह खेप बेंगलुरु की एक ई-कॉमर्स कंपनी को भेजी जा रही थी जहां से ग्राहकों तक इन उपकरणों की डिलीवरी की जानी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्यूस लीकेज और डिजाइन एरर से बढ़ा हादसा

आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग के महानिदेशक पी. वेंकटरमन ने बताया कि आग बस के आगे के हिस्से में ईंधन रिसाव के कारण लगी थी. टक्कर के बाद एक मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई थी जिससे पेट्रोल फैल गया और चिंगारी लगने से आग भड़क उठी. उन्होंने कहा कि बस की एयर कंडीशनिंग प्रणाली की बैटरियां भी फट गईं जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. वेंकटरमन ने बस के डिजाइन में खामी की ओर इशारा करते हुए कहा कि गति और दक्षता बढ़ाने के लिए इसमें लोहे की जगह हल्के एल्युमीनियम का इस्तेमाल किया गया था. यह निर्णय हादसे के दौरान विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि इससे आग की तीव्रता और बढ़ गई. उन्होंने घटनास्थल के बारे बताते हुए कहा कि हमने पिघली हुई चादरों से हड्डियां और राख गिरते हुए देखीं. 

इससे पहले बस हादसे की जांच कर रही पुलिस को एक वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में मृतक मोटरसाइकिल चालक बी. शिव शंकर का संदिग्ध व्यवहार देखने को मिला है जिसके बाद पुलिस अब एक नए एंगल से भी जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, शिव शंकर NH-44 पर लापरवाही से बाइक चला रहा था और संभव है कि वह नशे की हालत में था. कुछ ही देर बाद उसकी मोटरसाइकिल एक निजी लग्जरी बस से टकरा गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Kurnool bus fire

Trending news

PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए