Kurnool Bus Fire: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार तड़के हुए भीषण बस दुर्घटना में नया मोड़ सामने आया है. बता दें ये वही बस दुर्घटना है जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी. जानकारी के अनुसार, जांच में पुलिस को एक वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में मृतक मोटरसाइकिल चालक बी. शिव शंकर का संदिग्ध व्यवहार देखने को मिला है जिसके बाद पुलिस अब एक नए एंगल से जांच कर रही है.

फुटेज के अनुसार, 22 वर्षीय शिव शंकर एनएच-44 पर लापरवाही से बाइक चला रहा था और संभव है कि वह नशे की हालत में था. कुछ ही देर बाद उसकी मोटरसाइकिल एक निजी लग्जरी बस से टकरा गई, जिससे बस में भीषण आग लग गई. टक्कर के बाद मोटरसाइकिल करीब 200 मीटर तक घसीटती चली गई और घर्षण तथा ईंधन के रिसाव से आग भड़क उठी. बस वी कावेरी ट्रैवल्स की बताई जा रही है जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी. हादसे के वक्त बस में 46 यात्री सवार थे. टक्कर के तुरंत बाद लगी आग में 19 यात्री जलकर मर गए जबकि 27 लोग खिड़कियां तोड़कर किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे.

Man responsible for Kurnool bus accident. Add Zee News as a Preferred Source Clearly, he is out of control. Licenses of such undisciplined youths should be revoked. pic.twitter.com/HCrpjU20Oo — India Flick (@IndiaFlick) October 25, 2025

पेट्रोल पंप बाइक सवार की संदिग्ध गतिविधियां

फुटेज में शिव शंकर को रात करीब 2:23 बजे एक पेट्रोल पंप पर बाइक से पहुंचते देखा गया है. उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, जो बाद में कहीं और चला गया. वीडियो में शिव शंकर को असामान्य रूप से व्यवहार करते, चिल्लाते देखा गया. पुलिस को शक है कि वह शराब के नशे में था. पीछे बैठा व्यक्ति अब पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. शिव शंकर के विसरा नमूने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि यह पुष्टि की जा सके कि वह नशे में था या नहीं.

अधिकारियों को यह भी शक है कि बस को अवैध रूप से स्लीपर कोच में बदला गया था जिससे सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ था. जीवित बचे यात्रियों ने बताया कि बस में आपातकालीन हथौड़े जैसे उपकरण मौजूद नहीं थे, जिससे कई यात्री जलती बस में फंस गए. दुर्घटना की सभी परिस्थितियों की गहन जांच के लिए पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है. समिति यह पता लगाएगी कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए. इस बीच, तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने हादसे के लिए बस चालक और ट्रैवल एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है. बस चालक लक्ष्मैया और शिव नारायण को गिरफ्तार कर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है.