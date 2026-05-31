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Hindi Newsदेशपैर धोते समय फिसलकर नदी में गिरी, बचाने उतारे 5 लोग डूबे; बच गई लड़की

पैर धोते समय फिसलकर नदी में गिरी, बचाने उतारे 5 लोग डूबे; बच गई लड़की

Kurnool Tragedy: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में तुंगभद्रा नदी में पैर धोते समय एक नाबालिग लड़की अचानक गहरे पानी में फिसल गई. उसे बचाने के लिए पांच लोग एक-एक कर नदी में कूद गए. जांबाजों ने लड़की को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तेज बहाव के कारण वे पांचों खुद नदी में डूब गए.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 12:20 PM IST
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Kurnool Tragedy
Kurnool Tragedy

Kurnool Tungabhadra River Tragedy: आंध्र प्रदेश के कुरनूल से इंसानियत, बहादुरी और एक बेहद दर्दनाक हादसे की ऐसी खबर आई है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए. यहां शनिवार शाम तुंगभद्रा नदी में पैर धोते समय एक नाबालिग लड़की अचानक गहरे पानी में फिसल गई. उसे डूबता देख किनारे पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बिना एक पल गंवाए पांच जांबाज एक-एक कर नदी में कूद गए. चीख-पुकार और भारी मशक्कत के बीच उस मासूम लड़की की जान तो बच गई, लेकिन अफसोस... उसे मौत के मुंह से खींचकर लाने वाले वे पांचों मददगार खुद नदी के तेज बहाव में समा गए. इस दिल दहला देने वाले हादसे ने जहां एक तरफ जांबाजी की मिसाल पेश की है, वहीं दूसरी तरफ पांच घरों के चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया है.

पैर धोते समय बिगड़ा संतुलन और आ गया काल

यह खौफनाक मंजर शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे कुरनूल के मंत्रालयम इलाके का है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वीकेंड होने के कारण तुंगभद्रा नदी के घाट पर काफी चहल-पहल थी. इसी दौरान एक नाबालिग लड़की नदी के किनारे बैठकर अपने पैर धो रही थी. पानी का बहाव तेज था और किनारे पर फिसलन होने की वजह से अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया. लड़की सीधे उफनती नदी में जा गिरी और देखते ही देखते पानी की लहरें उसे दूर बहाकर ले जाने लगीं. लड़की को डूबता देख और उसकी चीखें सुनकर घाट पर मौजूद लोगों के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था.

एक को बचाने उतरे पांच सिकंदर... खुद लहरों के आगे हारे

मासूम की जिंदगी दांव पर थी, जिसे बचाने के लिए सबसे पहले एक शख्स ने नदी में छलांग लगाई. नदी का बहाव इतना तेज था कि वह अकेला लड़की तक नहीं पहुंच पा रहा था, यह देख उसे सहारा देने दूसरा कूदा, फिर तीसरा, चौथा और देखते ही देखते कुल पांच लोग तुंगभद्रा नदी के रौद्र रूप के बीच जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगे. इन पांचों जांबाजों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक मजबूत इंसानी चेन बनाई और आखिरकार डूबती हुई लड़की को सुरक्षित पानी से बाहर धकेल दिया. लड़की की सांसें तो लौट आईं, लेकिन तब तक नदी की गहराई और तेज धारा ने इन पांचों मददगारों को चारों तरफ से घेर लिया. कुछ ही मिनटों की कशमकश के बाद पांचों लोग पानी में लापता हो गए.

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SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी, पांच गांवों में पसरा मातम

घटना की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग नदी किनारे इकट्ठा हो गए. जिन परिवारों के लोग पानी में उतरे थे, वहां चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारा गया.

ये भी पढ़ें: अचानक बज उठा फोन में 'सायरन', मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट

स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पानी में डूबे पांचों लोग आसपास के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे. नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ होने और बहाव तेज होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही हैं. इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे नदियों, नहरों या किसी भी जलाशय के किनारे जाते समय विशेष सावधानी बरतें और बच्चों को अकेले पानी के पास बिल्कुल न जाने दें.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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