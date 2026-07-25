भारत की मिसाइलों को 'बूस्टर' मिल गया, कुश का 'शक्ति परीक्षण' कितना जरूरी, कितना अहम?

डिफेंस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने प्रोजेक्ट कुश के तहत एक हवाई रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया है वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है. यानी ये लंबी दूरी तक हवाई टारगेट को ध्वस्त कर सकती है. ये प्रोजेक्ट कुश की लंबी रेंज वाली मिसाइल का पहला टेस्ट था. इस परीक्षण को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज में अंजाम दिया गया है. DRDO के मुताबिक मिसाइल ने अपने टारगेट को पहले से तय की गई ऊंचाई और समय पर हिट किया है.
प्रोजेक्ट कुश ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है. इसका सबूत है कि खुद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण की जानकारी देश के साथ साझा की. प्रोजेक्ट कुश एक महत्वकांक्षी योजना है. इसका मकसद है अलग-अलग दूरी की ऐसी हवाई रक्षा प्रणालियां तैयार करना. जो एक ही वक्त में एक साथ काम करें और टारगेट के लिहाज से मिसाइल को दाग सकें. आप इसे कुछ इस तरह समझिए कि सभी एयर डिफेंस मिसाइलें.
एक ही समय पर मिसाइल और फाइटर जेट जैसे खतरों को पहचानेगी. जिस टारगेट के लिए जिस किस्म की मिसाइल की जरूरत होगी. वो दाग दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट के तहत तीन किस्म की मिसाइलें तैयार की गई हैं.
पहली मिसाइल का नाम है कुश-1, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है.
दूसरी है कुश-2 जो 250 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है.
तीसरी हवाई रक्षा मिसाइल है कुश-3. इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक है.
ओडिशा में इसी मिसाइल का टेस्ट भी किया गया है. प्रोजेक्ट कुश का मकसद ऐसी मिसाइल तैयार करना है जो लड़ाकू विमान से लेकर दुश्मन के ड्रोन. और हवा में उड़ते रडार वाले विमानों को भी तबाह कर सके.
अब बड़ा सवाल ये है कि भारत के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है तो कुश की जरूरत क्यों पड़ी?
भारत के पास फिलहाल S-400 और बराक जैसे लंबी दूरी के विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम हैं. S-400 की कीमत तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपए है. इजरायली बराक एयर डिफेंस मिसाइल की लागत तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपए है. यानी इन दो हवाई रक्षा प्रणालियों पर भारत ने तकरीबन 50 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं.
प्रोजेक्ट कुश की कुल लागत लगभग 22 हजार करोड़ रुपए है. इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कुश से न सिर्फ देश का पैसा बचेगा. बल्कि देश की जरूरत के हिसाब से ही एयर डिफेंस भी तैयार हो जाएगा. सबसे बड़ी बात ये है कि स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणालियों में बदलाव या विकास के लिए भारत को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
प्रोजेक्ट कुश की एक और बड़ी खासियत है. इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सभी मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती हैं. यानी इनकी गति आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा है. इस क्षमता की वजह से कुश कैटेगरी की मिसाइल, दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को आसान से तबाह कर सकती हैं. इतना ही नहीं, कुश कैटेगरी की सभी मिसाइलें मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती हैं. यानी जरूरत के हिसाब से इन लॉन्चर्स को एक जगह से दूसरी लोकेशन पर भेजा जा सकता है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना दमखम दिखाया था. अब मेक इन इंडिया के तहत चल रहे प्रोजेक्ट कुश का अभियान. आकाश से भी आगे की तैयारी कर रहा है. शुरुआती परीक्षण सफलता के साथ पूरे हो चुके हैं और जल्द कुश भारत को आसमानी खतरे से बचाने वाला कवच बन जाएगा. यानी जिस तरह इजरायल ने आयरन डोम के साथ एरो मिसाइल को इंटीग्रेट किया है. उसी तरह भारत भी एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का मालिक बन जाएगा.
प्रोजेक्ट कुश देश को दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा. तो भारत की मिसाइलों को ज्यादा रफ्तार देने का प्लान भी अंजाम तक पहुंच चुका है. अब हम आपको भारतीय मिसाइलों की इसी टर्बो उड़ान की जानकारी देने जा रहे हैं.
देश को आज स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बो इंजन मिल गया है. ये एक ऐसा इंजन है जिसकी क्षमता को ढांचे में बिना कोई बदलाव किए बढ़ाया जा सकता है. यानी अगर इंजन की पावर बढ़ानी हो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसा किया जा सकता है. इस टर्बो इंजन के जरिए मिसाइल और अटैक ड्रोन की स्पीड बढ़ाई जा सकेगी.
ये हम सभी जानते हैं कि मिसाइल या ड्रोन को उड़ने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है. इंजन के जरिए मिसाइल में मौजूद ईंधन जलता है और उससे पैदा हुई ऊर्जा उड़ने में मदद करती है. एक टर्बो इंजन ऊर्जा पैदा करने की क्षमता को बढ़ाता है. दरअसल ये इंजन हवा से ऑक्सीजन को सोख लेता है. ये ऑक्सीजन को ईंधन के साथ मिला देता है, जिसकी वजह से तेज रफ्तार के साथ गैस बाहर निकलती है. यानी इंजन के जरिए पैदा होने वाली ऊर्जा बढ़ जाती है. अब हम आपको बताते हैं कि एक मिसाइल या ड्रोन के पारंपरिक इंजन और टर्बो इंजन में क्या फर्क होता है.
एक पारंपरिक इंजन वाली मिसाइल को अपने साथ ऑक्सीजन टैंक लेकर जाने पड़ते हैं ताकि ईंधन के साथ ऑक्सीजन को मिलाया जा सके. इस तरह मिसाइल का वजन बढ़ जाता है. दूसरी तरफ टर्बो इंजन वातावरण से ही ऑक्सीजन को सोख लेता है. मिसाइल का वजन कम होता है तो उसकी रफ्तार और दूरी दोनों बढ़ जाती हैं. पारंपरिक इंजन बनाने के लिए जो मैटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, वो महंगा होता है. जबकि टर्बो इंजन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री सस्ती पड़ती है. यानी ये मिसाइल या ड्रोन की लागत को भी कम कर देता है.
सस्ता होने की वजह से टर्बो इंजन अटैक ड्रोंस के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं. अटैक ड्रोंस खुद को ब्लास्ट करके टारगेट तबाह करते हैं. ऐसे में अगर महंगा इंजन लगाया जाएगा, तो उसका बर्बाद होना तय है. यानी पैसे का नुकसान होगा. इसी नुकसान को टर्बो इंजन काफी कम कर देता है. भारत के लिए ये टर्बो इंजन बहुत बड़ी उपलब्धि है.
अब तक सिर्फ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के पास ऐसी तकनीक है. यहां तक कि इजरायल जैसे देश के पास भी टर्बो इंजन नहीं है. इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि एक क्रांति है. जिसने न सिर्फ देश की सैन्य ताकत में इजाफा किया है. बल्कि दुनिया को ये संदेश दिया है कि अब हथियारों से जुड़ी आधुनिक तकनीक का एक केंद्र भारत भी है.