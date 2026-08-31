/महिला मंच पर आई तो तबाही मचेगी? मुस्लिम देश किर्गिस्तान में महिलाओं की आजादी ने कट्टरपंथी सोच पर खड़े किए बड़े सवाल

SCO की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में हैं. किर्गिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है. यहां लगभग 90% मुस्लिम आबादी है. लेकिन महिला स्वतंत्रता के मामले में ये देश आधुनिक विचारों वाला है. इसके ख्याल मॉडर्न है, लेकिन हम, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं. भारत में किसी भी तरह के कट्टरपंथ की कोई इजाजत नहीं है. यहां सबको संविधान के दायरे में रहकर अपने हिसाब से रहने की आजादी है. फिर भी, यहां शरिया बचाओ आंदोलन चलाने की तैयारी है. फिर भी यहां..कट्टरपंथी बेखौफ होकर कह देते हैं कि महिला अगर मंच पर आएगी तो तबाही आ जाएगी. आज हम..ऐसे ही कट्टरपंथियों की वैचारिक मरम्मत करेंगे. लेकिन इससे पहले उन्हें..किर्गिस्तान से इस्लामिक आइना दिखाना जरूरी है.
मित्रों, किर्गिस्तान में महिलाओं का चेहरा ढकना मना है. जब दुनिया के अलग-अलग देशों में मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का थोपा जा रहा है, उस समय किर्गिस्तान एक अलग कहानी कहता है. किर्गिस्तान ऐसा देश है जहां नकाब पर बैन है. यहां नकाब लगाने के खिलाफ कानून बना हुआ है. सार्वजनिक स्थानों और सरकारी दफ्तरों में नकाब पहनने पर लगभग 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है.
सिर्फ किर्गिस्तान ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल सभी 5 देशों में महिलाओं को नकाब और बुर्के से आजादी मिली हुई है.
उज्बेकिस्तान हो या कजाकिस्तान, तजाकिस्तान हो या तुर्कमेनिस्तान- यहां 70% से लेकर 98% तक मुस्लिम आबादी है. लेकिन इसके बावजूद इन देशों में महिलाओं पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है. सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान के नाम पर यहां की सरकारों ने नकाब और बुर्के पर पाबंदी लगा रखी है.
#DNAमित्रों | मंच पर महिला आएगी तो तबाही मचेगी? किर्गिस्तान में महिलाओं को छूट.. भारत में रोक !#DNA #DNAWithRahulSinha #India #Kyrgyzstan @rahulsinhatv pic.twitter.com/X8HhOJ2GCh
— Zee News (@ZeeNews) August 31, 2026
कजाकिस्तान में तो बुर्के के साथ-साथ हिजाब पहनने पर भी प्रतिबंध है. यहां 70 फीसदी मुस्लिम जनसंख्या है. लेकिन इसके बावजूद कजाकिस्तान की सरकार ने पिछले साल हिजाब और बुर्का पहनने के खिलाफ कानून बनाया. इन देशों में महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने, काम करने और यात्रा करने की पूरी आजादी है. दफ्तरों में महिलाएं पुरुषों के साथ काम करती हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि इन देशों में मुस्लिम संगठन भी सरकार के इन कदमों का समर्थन करते हैं.
लेकिन भारत के कई मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक संगठन महिलाओं की ऐसी आजादी के खिलाफ हैं. महिलाओं की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने की हिमायत करने वाले ऐसे ही एक शख्स हैं केरलम के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार. इनके मुताबिक महिलाएं सोने के गहने हैं जिन्हें डिब्बे में सुरक्षित रखा जाता है. ये कहते हैं कि महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए और अगर वो बाहर निकलती हैं और सार्वजनिक मंच पर दिखती हैं तो भारी तबाही आ सकती है.
सोचिए..जिस देश में बहुसंख्यक आबादी को महिलाओं में देवी दिखती है, उसी देश में इस मुफ्ती को महिलाओं में तबाही दिखती है. मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के संगठन ने हाल ही में महिलाओं के खिलाफ एक सर्कुलर भी जारी किया था. उसमें कहा गया था कि महिलाओं को सार्वजनिक मंचों पर मौजूद नहीं रहना चाहिए. कई संगठनों ने इस सर्कुलर का विरोध किया. लेकिन मुफ्ती अबू बकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा.
आधुनिक सोच के मामले में अक्सर केरलम का उदाहरण दिया जाता है. दावा किया जाता है कि केरलम में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है. यहां की महिलाएं सबसे आजाद हैं. लेकिन मुफ्ती अबू बकर के ये बयान साबित करते हैं कि महिलाओं को पीछे रखने में यहां के धार्मिक नेता सबसे आगे हैं. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि अबू बकर मुसलियार कोई छोटे-मोटे धार्मिक नेता नहीं हैं.
- उन्हें केरलम के साथ-साथ भारत और पूरे दक्षिण एशिया में सुन्नी मुसलमानों का बड़ा धार्मिक नेता माना जाता है.
- 94 साल के अबू बकर मुसलियार भारत में ग्रैंड मुफ्ती का दर्जा पाने वाले 10वें धार्मिक विद्वान माने जाते हैं.
- उनका संगठन समस्थ केरल जमियतुल उलेमा राज्य का एक प्रमुख धार्मिक संगठन है.
- ये संगठन केरलम की मुस्लिम राजनीति और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
- केरलम की सत्ता में साझेदार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से इसके करीबी संबंध हैं.
लेकिन जिस संगठन का दायरा इतना बड़ा है, महिलाओं को लेकर उसकी सोच उतनी ही छोटी है. महिलाओं की आजादी इन्हें पसंद नहीं है. हैरानी की बात ये है कि उनके इस विचार का समर्थन कई और धार्मिक नेता करते हैं.
केरलम में ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर महिलाओं की आजादी के खिलाफ हैं. वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में शरिया के लिए आंदोलन शुरू होने जा रहा है.
मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इस आंदोलन का एलान किया. इसका नाम रखा गया है संविधान बचाओ, शरिया बचाओ अभियान. सोचिए, जो संगठन एक साल पहले वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन चला रहा था, वो अब शरिया बचाओ के नाम से नया अभियान शुरू करेगा. यही लोग पहले वक्फ के नाम पर खुद को पीड़ित बता रहे थे, अब शरिया के नाम पर खुद को पीड़ित बताएंगे.
मित्रो, AIMPLB के मुताबिक इस आंदोलन की शुरुआत 17 सितंबर से होगी.
17 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन होगा.
लेकिन ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों तक जाएगा.
इस दौरान देश के अलग-अलग शहरों में धरना-प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन होगा.
वैसे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई मुद्दों को लेकर ये अभियान शुरू करने जा रहा है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह समान नागरिक संहिता यानी UCC और वंदे मातरम है. AIMPLB के मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों में UCC का लागू होना शरिया के खिलाफ है. लेकिन उससे भी ज्यादा ऐतराज वंदे मातरम को लेकर है. राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अनिवार्य होना AIMPLB को कतई मंजूर नहीं है.
सोचिए, AIMPLB संविधान बचाओ की बात कर रहा है. लेकिन उसी संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम् के ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए उसे राष्ट्रगान के बराबर सम्मान और दर्जा देने की बात कही थी. लेकिन AIMPLB को वंदे मातरम् मंजूर नहीं है. मित्रों, आज आपको ये भी जानना चाहिए कि समान नागरिक संहिता को लेकर संविधान में क्या कहा गया है.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में UCC का उल्लेख है. ये भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है. इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.
संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक और प्रस्तावक थे. लेकिन व्यापक सहमति नहीं होने की वजह से संविधान लागू होने के वक्त इसे स्वैच्छिक रखा गया.
यानी जिस वंदे मातरम् और UCC का हवाला AIMPLB दे रहा है, वो कहीं से भी संविधान के खिलाफ नहीं है. ऐसे में UCC और वंदे मातरम् के नाम पर अपने आंदोलन में संविधान बचाओ शब्द का इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है. असली मकसद शरिया के लिए आंदोलन करना है.
मित्रो, संविधान के खिलाफ क्या है? संविधान के खिलाफ मुफ्ती अबू बकर मुसलियार का बयान है. क्योंकि ये महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के खिलाफ दिया गया बयान है. ऐसे में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते AIMPLB को इस बयान के खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहिए था. लेकिन ये उसके एजेंडे को सूट नहीं करता है.
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोगों का अधिकार है लेकिन विरोध के नाम पर लोगों को उकसाना, बरगलाना और ताकत दिखाना ठीक नहीं है. संसद या राज्य विधानसभाओं से बनाए गए कानून को न मानने की बात कहना उचित नहीं है. अगर UCC या वंदे मातरम् को मुस्लिम संगठन संविधान के खिलाफ मानते हैं, तो उन्हें अदालत का रुख करना चाहिए. लेकिन वो अदालत के बदले सड़क का रुख कर रहे हैं.
2019 में संसद से पास नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ भी मुस्लिम संगठनों ने लोगों को उकसाया था. उस वक्त ये कहकर लोगों को भड़काया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी जबकि इस कानून का नागरिकता छीनने से कोई लेना-देना नहीं है. नागरिकता के नाम पर देश के अलग-अलग शहरों में हिंसक प्रदर्शन में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई.
इसी तरह वक्फ के नाम पर देश के अलग-अलग शहरों में तनाव फैला. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई. हिंदुओं को पलायन करना पड़ा. इसलिए शरिया के नाम पर इस आंदोलन के दौरान लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.
DNA मित्रो, शरिया बचाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभियान चलाने जा रहा है. लेकिन एक अभियान इन दिनों पहले से चल रहा है, ये अभियान मनुस्मृति के खिलाफ चलाया जा रहा है.
देश के कई शहरों में इन दिनों कांग्रेस के कार्यकर्ता मनुस्मृति के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. आज भी देश के कई शहरों में मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं. मनुस्मृति के विरुद्ध इस अभियान की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद शुरू हुई. पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल ने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताया था. उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये अभियान शुरू हो गया.
पिछले कुछ दिनों से जिसे देखिए, वही मनुस्मृति को लेकर कई तरह की बातें कर रहा है. जैसे उन्होंने मनुस्मृति की एक-एक बातें पढ़ी हैं. ऐसा लग रहा है, जैसे मनुस्मृति से ही देश चल रहा है. मनुस्मृति से ही सब कुछ तय हो रहा है. मनुस्मृति ही देश की सारी समस्याओं की जड़ में है.
दूसरे लोगों को तो छोड़ दीजिए. AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इन दिनों मनुस्मृति के मामले में विशेषज्ञ बन गए हैं. हिजाब की पैरोकारी करने वाले ओवैसी भी मनुस्मृति पर लेक्चर दे रहे हैं. एक तरफ वो मनुस्मृति को संविधान के खिलाफ बताएंगे, दूसरी तरफ हिजाब पर हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे.
सैकड़ों साल पहले की किताब का हवाला देकर उसे महिला विरोधी और संविधान विरोधी बताया जा रहा है. लेकिन जो लोग आज के दौर में महिलाओं के घर से बाहर निकलने का विरोध करते हैं, उनके बयानों पर चुप्पी साध ली जाती है. जो लोग मनुस्मृति के सहारे हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मुफ्ती अबू बकर का बयान सुनाई नहीं देता. या फिर सुनने के बाद भी चुप रहना उनकी मजबूरी है.
मनुस्मृति पर जिस तरह सियासी व्याख्यान दिए जा रहे हैं, उससे एक सवाल है कि आज मनुस्मृति का अस्तित्व क्या है? आज आप भी अपने घर के मंदिर में देखिएगा. क्या रामायण और भगवद् गीता की तरह मनुस्मृति रखी है? क्या आपमें से किसी ने दुर्गा सप्तशती या फिर हनुमान चालीसा की तरह मनुस्मृति का पाठ किया है? पाठ तो छोड़ दीजिए, कितने लोगों ने कभी मनुस्मृति देखी है?
जिन लोगों ने कभी रामायण और महाभारत भी नहीं पढ़ी होगी, वो भी मनुस्मृति के ज्ञाता बनकर उसमें आग लगा रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ एजेंडा चलाना है. सवाल ये है कि जब देश संविधान से चल रहा है, संसद है, नियम-कानून हैं, तो मनुस्मृति कहां से आ गई? क्या संविधान में या कानून की किसी भी किताब में मनुस्मृति के आधार पर लोगों के अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है? नहीं. फिर आज के संदर्भ में मनुस्मृति की ज़रूरत क्या है?
असल में मनुस्मृति कुछ सनातन विरोधी नेताओं के दिमाग में है. यहां से वो सनातनी व्यवस्था को निशाना बनाते हैं और अपनी जरूरत के लिए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं.