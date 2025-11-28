Advertisement
1 या 2 नहीं, 17 बार उड़ाई मुगलों की धज्जियां! जानिए कौन थे लाचित बरफुकन? नाम सुनकर थर-थर कांपता था औरंग

Lachit Barphukan: आज हम आपको अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन के बारे में बताएंगे जिन्होंने मुगलों को 17 बार हराया था. सरायघाट की लड़ाई में इन्होंने कमाल की वीरता का प्रदर्शन किया था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:44 AM IST
Lachit Barphukan: भारत में कई ऐसे कई सेनापती हुए हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है. लेकिन लाचित बरफुकन का नाम खासतौर से असम और पूरे भारत में कमाल की वीरता और रणनीति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है. 17वीं शताब्दी में, जब मुगलों का साम्राज्य उत्तरी और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों पर अपना प्रभुत्व जमा चुका था, उस समय असम का अहोम साम्राज्य मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था. इस चुनौती का नेतृत्व करने वाले सेनापति का नाम लाचित बरफुकन था. उनके नेतृत्व और साहस ने असम की नदियों को मुगलों के लिए अभेद्य किले में बदल दिया था. इन्होंने मुगलों को युद्ध में 17 बार हराया था.

कौन था लाचित बरफुकन 
लाचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था. उनके पिता, मामाई तामुली बोरबरुआ, अहोम साम्राज्य के प्रतिष्ठित अधिकारी थे. लाचित बचपन से ही शौर्य, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में कमाल के थे. अपने बचपन से ही उन्होंने नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच के कारण सबसे आगे रहे. उनके साहस और प्रतिभा को देखते हुए राजा चक्रध्वज सिंहा ने उन्हें पूर्वी मोर्चे का सेनापति यानी 'बरफुकन' नियुक्त किया था.

लाचित की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो सरायघाट की लड़ाई सबसे ऊपर आती है, जो 1671 में हुई थी. इस लड़ाई में उन्होंने मुगलों की विशाल सेना को करारी शिकस्त दी थी और अहोम साम्राज्य को बचाने का काम किया था.

नदियों को किले के रूप में इस्तेमाल
असम प्राकृतिक रूप से नदी प्रधान क्षेत्र है. ब्रह्मपुत्र नदी अपनी तेज धाराओं, टापुओं और कई जलधाराओं के कारण किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के लिए चुनौतीपूर्ण थी. लेकिन लाचित ने इसे केवल प्राकृतिक बाधा नहीं माना, उन्होंने नदी को युद्ध का रणनीतिक हथियार बनाया था.

नदियों के किनारे उन्होंने चौकियां बनाईं, किलेबंदी को जंगल और बांस से मजबूत किया और दलदली भूमि का उपयोग जाल की तरह किया था. मुगलों की भारी सेना इन समस्याओं में फंस गई, जबकि अहोम सैनिक हल्के और तेज हथियारों के साथ किसी भी समय हमला कर गायब हो जाते थे.

खास नाव का निर्माण
लाचित बरफुकन ने असम की नदी युद्ध तकनीक का उपयोग करते हुए तेज और हल्की नाव के साथ एक फौज तैयार किया था. इन नौकाओं को ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ों और जलधाराओं के अनुसार तैनात किया गया था. इनका संचालन चुपके और तेजी से होता था, जिससे मुगलों की भारी नौकाओं के लिए हमला करना मुश्किल हो गया था. लाचित ने रात के समय और अचानक हमलों के माध्यम से मुगल बेड़े को लगातार हरा दिया करते थे.

कमाल की रणनीति
लाचित ने नदियों में लकड़ी, बांस और जंजीरों के जाल बिछाए, जिससे बड़े मुगल जहाज फंस जाते हैं. वहीं तीरंदाज और भालाधारी सैनिक छिपकर मुगलों पर हमला करते थे. एक प्रसिद्ध घटना में लाचित ने अपने मामा को दंडित किया क्योंकि उन्होंने किले की दीवार बनाने में लापरवाही की थी. उन्होंने साफ किया कि, "राज्य पहले है, रिश्ते बाद में." इस घटना ने उनके सैनिकों में अनुशासन और समर्पण की भावना को और मजबूत किया था.

सरायघाट की लड़ाई
1671 में सरायघाट की लड़ाई लाचित बरफुकन की वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है. मुगलों ने भारी तोपखाने और पैदल सेना के साथ हमला किया था. इस दौरान लाचित गंभीर रूप से बीमार थे. जब उन्होंने देखा कि उनकी सेना पीछे हट रही है, उन्होंने अपनी बीमारी को दरकिनार कर छोटी नाव पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया था. उन्होंने सैनिकों से कहा, "यदि मैं पीछे हटता हूं, तो देश की रक्षा कौन करेगा?" इस साहस ने सैनिकों के मन में नई ऊर्जा भर दी थी जिसके बाद उन्होंने मुगल सेना को कड़ी टक्कर देना शुरू किया था.

उनके प्लान के असम की छोटी और तेज नौकाओं, छिपे हुए तीरंदाजों और नदी में लगे अवरोधों ने मुगलों को चारों ओर से घेर लिया था. आखिरकार मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा और असम पर उनका कंट्रोल स्थापित नहीं हो पाया.

लाचित बरफुकन की विरासत
लाचित बरफुकन का योगदान आज भी याद किया जाता है. हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है. भारतीय सेना में लाचित बरफुकन नामक पुरस्कार सर्वोत्तम कैडेट को दिया जाता है. उनकी कहानी यह दिखाती है कि सही रणनीति, भूगोल का ज्ञान और इच्छाशक्ति किसी भी बड़े आक्रमणकारी को पराजित करने का काम कर सकती है. लाचित बरफुकन ने साबित किया कि केवल संख्या या संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि बुद्धि, साहस और नेतृत्व की ताकत ही इतिहास बदल सकती है. आज भी असम और पूरे भारत में उनके योगदान को वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जाता है.

