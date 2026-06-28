Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /लद्दाख घूमने गए, लेकिन कर बैठे बड़ी गलती! रील के लिए किया स्टंट; फिर हुआ ऐसा एक्शन की उड़ गए होश!

लद्दाख घूमने गए, लेकिन कर बैठे बड़ी गलती! रील के लिए किया स्टंट; फिर हुआ ऐसा एक्शन की उड़ गए होश!

Ladakh off Roading Fine: अगर आप भी लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए स्टंट करना कुछ पर्यटकों को भारी पड़ गया. पैंगोंग झील और वन्यजीव क्षेत्रों में नियम तोड़ने पर प्रशासन ने उन्हें जेल भेजने के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:27 PM IST
लद्दाख घूमने गए, लेकिन कर बैठे बड़ी गलती! रील के लिए किया स्टंट; फिर हुआ ऐसा एक्शन की उड़ गए होश!
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लद्दाख घूमने गए, लेकिन कर बैठे बड़ी गलती! रील के लिए किया स्टंट; हुआ ऐसा एक्शन कि...
Ladakh off roading fine42 min ago
2
Gold46 min ago
3
Maharashtra50 min ago
4
Eetha Title Controversy50 min ago
5
June 30 Deadline1 hr ago