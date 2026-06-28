/लद्दाख घूमने गए, लेकिन कर बैठे बड़ी गलती! रील के लिए किया स्टंट; फिर हुआ ऐसा एक्शन की उड़ गए होश!

Ladakh off Roading Fine: लद्दाख की खूबसूरत वादियां, शांत पैंगोंग झील और वहां की ठंडी हवाएं... हर किसी का सपना होता है कि एक बार जरूर जाएं. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो लद्दाख की वादियों में हुड़दंग मचाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां रील्स बनाने के चक्कर में कोई पैंगोंग झील के पानी में थार दोड़ा रहा है, तो कोई वाइल्डलाइफ सेंचुरी के शांत माहौल में फॉर्च्यूनर से बेजुबान जानवरों को डरा रहा है.
इस मामले को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने पहली बार बड़ा सख्त एक्शन लिया है, जिसने हुड़दंगियों के होश उड़ गए हैं. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पैंगोंग झील और दूसरे वन्यजीव क्षेत्रों में अवैध रूप से ऑफ-रोडिंग करने वाले चार पर्यटकों पर कुल 2 लाख रुपये यानी सभी पर्यटकों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही चारों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया. लद्दाख में इस तरह की सख्त कार्रवाई पहली बार हुई है.
प्रशासन के मुताबिक लेह वाइल्डलाइफ डिवीजन के तहत आने वाले चार अलग-अलग संवेदनशील इलाकों पैंगोंग झील के किनारे मेराक और लुकुंग, हान्ते में नुरबू ला, और नुब्रा घाटी के सुमुर में ये उल्लंघन पाए गए. कई आरोपी तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और रील्स के जरिए पकड़े गए.
23 जून को पैंगोंग झील के साफ पानी के अंदर एक महिंद्रा थार जो पंजाब का नंबर था, को स्टंट और रील्स बनाने के लिए दौड़ाया गया, जिससे वहां के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा.
21 जून को चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंदर लुकुंग के पास एक हुंडई क्रेटा यूपी नंबर को अवैध ऑफ-रोडिंग करती दिखी, जिसे चांगला पास के पास रोककर जब्त किया गया.
20 जून को काराकोरम वाइल्डलाइफ सेंचुरी में नदी के तेज बहाव के बीच एक और थार पंजाब नंबर पर एक्शन हुआ है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद गाड़ी पकड़ी गई.
सबसे हैरान करने वाला मामला 17 जून का है. चांगथांग सेंचुरी में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर हिमाचल नंबर के जरिए लुप्तप्राय तिब्बती गजैल का पीछा किया जा रहा था. पुलिस और वाइल्डलाइफ टीम ने रातभर सर्च ऑपरेशन चलाकर गाड़ी को हान्ते के एक होमस्टे से ढूंढ निकाला.
लद्दाख के LG वी.के. सक्सेना के निर्देशों पर यह सख्त एक्शन शुरू हुआ है. पकड़े गए आरोपी हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. इन सभी पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत एक्शन लिया गया है. जुर्माना भरने के बाद ही गाड़ियों को छोड़ा गया.
इस मामले को देखते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन पर्यटकों को जिम्मेदार बनना होगा. सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में ऑफ-रोडिंग करना एक दंडनीय अपराध है. पर्यावरण और लुप्तप्राय जीवों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.