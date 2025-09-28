'लद्दाख वालों ने हक मांगा तो बीजेपी ने...', युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक की गिरफ्तारी पर दिया ये बयान

Rahul Gandhi on Ladakh: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख के मौजूदा हालात पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियों से लद्दाख की पहचान, संस्कृति और परंपराएं खतरे में हैं. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा कि लद्दाखियों ने जब अपनी आवाज बुलंद की तो सरकार ने हिंसा और दमन का रास्ता अपनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान चार युवकों की मौत हुई और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया.

कांग्रेस नेता ने कहा,'हत्याएं बंद हों, हिंसा बंद हो और डराने-धमकाने की राजनीति खत्म हो. लद्दाख को उसकी आवाज वापस दी जाए और उसे 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए.' राहुल गांधी के मुताबिक, 6वीं अनुसूची में शामिल किए जाने से लद्दाख की आदिवासी और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक सुरक्षा मिल सकेगी.

Ladakh’s amazing people, culture, and traditions are under attack by the BJP and RSS. Add Zee News as a Preferred Source Ladakhis asked for a voice. The BJP responded by killing 4 young men and jailing Sonam Wangchuk. Stop the killing.

Stop the violence.

Stop the intimidation. Give Ladakh a voice. Give them… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2025

AAP ने राहुल गांधी को बताया BJP का एजेंट

इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे. AAP के आधिकारिक X हेंडल से एक पोस्ट में लिखा,' देश के प्रख्यात समाजसेवी, वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डाल कर मोदी की तानाशाही सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है और देश के 'तथाकथित नेता विपक्ष' राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है. BJP के भारत-पाकिस्तान मैच कराने के फैसले पर भी राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी.'

आम आदमी पार्टी ने आगे लिखा,'अब ये जगजाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी केवल कैमरे के लिए चंद मुद्दों पर BJP का विरोध करते हैं लेकिन जिन मुद्दों पर पूरे देश में BJP के खिलाफ लहर चल रही होती है वहाँ राहुल गांधी गायब हो जाते हैं. ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने जहाज गिरे ये पूछने वाले राहुल गांधी सोनम वांगचुक पर आखिर अब चुप क्यों हैं? क्या राहुल गांधी BJP के एजेंट हैं?'

कांग्रेस ने भी किया पलटवार

जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा,'अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी समाप्ति की कगार पर है. जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी की नींव ही पर्दे के पीछे से RSS ने रखी. आप कांग्रेस के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर सत्ता तो पा गए लेकिन आपको पैदा करने वाले ने ही आपको हड़प लिया. आपकी लफ्फाजियों और नौटंकियों से कौन परिचित नहीं है? इसलिए आपका यह नैरेटिव कि ‘BJP-कांग्रेस एक हैं’ ये किसके गले उतरेगा? पर इससे एक बात तो तय है कि आप अस्तित्व की लड़ाई के निचले स्तर पर आ चुके हैं, लेकिन नौटंकी करना नहीं भूले.'

श्रीनेत आगे लिखा,'याद रखिएगा कि जब आप जेल में बंद थे, तब इसी कांग्रेस परिवार ने आपके परिवार को संभाला, आपके लिए आवाज उठाई, आपको INDIA गठबंधन का हिस्सा बनाया. आप राजनीति में कितने दिन और टिकेंगे, इसका तो नहीं पता, लेकिन.. ये बात हमेशा लिखी जाएगी कि BJP की पैदाइश आम आदमी पार्टी BJP के ही हत्थे चढ़ गई.'