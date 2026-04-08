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Hindi Newsदेश6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया

6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया

India Donation To Iran: लद्दाख में एक हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है. यहां के काकसर गांव में मुर्गी का एक अंडा 6,000 रुपये में बिका है. इसके अलावा यहां के कारगिल में एक सेब की 1 लाख रुपये में नीलामी हुई है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 08, 2026, 08:39 PM IST
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Middle East war: देश में अंडे की कीमत कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन एक अंडा शायद ही कभी हजारों में बिके. हालांकि, ऐसा हमारे देश में असल में हुआ है. पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच भारत के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से कई लोगों ने ईरान के लिए मदद भेजी. इस बीच कारगिल के काकसर गांव में एक महिला ने ईरान के लिए दिए जा रहे डोनेशन के तहत मस्जिद के बाहर अपनी 3 मुर्गियां दान कर दीं. उनमें से एक मुर्गी ने एक अंडा दिया, जो 6,000 में बिका. 

6000 में बिका अंडा

लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस अंडे को नीलामी पर रखा गया. इसकी बोली मात्र 100 रुपये से शुरू हुआ. देखते ही देखते भीड़ का उत्साह बढ़ता गया और अंडे की 6,000 रुपये में नीलामी हो गई. बता दें कि घाटी में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहते हैं. 1 मार्च 2026 को ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद यहां के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इस दौरान कई लोगों ने अपने घरों से सोने-चांदी, गहने, बर्तन, पैसे और यहां तक की छोटे-छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक भी दान कर दिए.   

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1 लाख में बिका सेब 

कारगिल में भी लोग ईरान के लिए बड़ी भावना के साथ दान कर रहे हैं. अब इस नए चलन के बीच यहां लोग चौराहों पर सेब-अंडे नीलाम करने के लिए ला रहे हैं. इस बीच यहां नीलामी में पिछले सीजन का बचा हुए एक सेब 1.05 लाख रुपये की भारी कीमत में बिका है. बता दें कि लद्दाख के कारकिछू गांव में उगने वाले सेब अपनी लंबी लाइफलाइन के लिए जाने जाते हैं. इनकी शेल्फ लाइफ एक साल तक होती है. नवंबर 2025 के इस सेब की बोली 200 रुपये से शुरू होकर 1 लाख तक पहुंची. इसे वहीं के कारोबारी इलियास ने खरीदा. 

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ईरान ने जताया आभार 

बता दें कि पिछले एक महीने में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से ईरान के लिए काफी चंदा इकट्ठा किया जा चुका है. भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भी जनता की ओर से इस निस्वार्थ और भावुक समर्थन का तहे दिल से धन्यवाद किया. एंबेसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस अहम योगदान के लिए खासतौर पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का आभार जताया. बता दें दान और नीलामी से इकट्ठा किए गए पैसे नई दिल्ली में ईरानी दूतावास भेजे जाते हैं. वहीं से इसे ईरान पहुंचाया जाता है.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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