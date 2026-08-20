'हम Gen Z हैं...' बोलकर आर्मी से भिड़ने वाली लड़की ने मांगी माफी! बताई गुस्से की वजह

लद्दाख में सड़क बंद होने को लेकर सुरक्षाकर्मियों से बहस करती एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में युवती सुरक्षाकर्मियों पर सवाल उठाती और खुद को ‘Gen-Z’ बताते हुए नाराजगी जाहिर करती नजर आई थी. अब इस मामले में युवती ने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस से माफी मांगी है.
एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए 25 वर्षीय युवती ने बताया कि वह कई घंटों से सड़क खुलने का इंतजार कर रही थी. उसे यह भी ठीक से जानकारी नहीं थी कि रास्ता क्यों रोका गया है. लगातार बढ़ती बेचैनी और आसपास के लोगों की बातों के बीच उसने गुस्से में ऐसी बातें कह दीं, जिनका उसे अब पछतावा है.
लद्दाख पुलिस के मुताबिक, यह वीडियो 26 जुलाई के आसपास का है. इसी दौरान कारगिल विजय दिवस के चलते सुरक्षा कारणों से द्रास इलाके में मिनिमर्ग चेक पोस्ट के पास सड़क पर आवाजाही कुछ समय के लिए रोकी गई थी. मिनिमर्ग-जोजिला-सोनमर्ग मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री वहां फंस गए थे. युवती ने बताया कि वह सुबह से ही रास्ता खुलने का इंतजार कर रही थी. शुरुआत में उन्हें तीन से चार घंटे तक रुकना पड़ा. जब उन्होंने एक जवान से पूछा कि अभी और कितना इंतजार करना होगा, तो उन्हें करीब एक घंटे और रुकने के लिए कहा गया, लेकिन एक घंटा बीतने के बाद भी रास्ता नहीं खुला.
वायरल वीडियो में युवती काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी. वह सुरक्षाकर्मियों से सवाल कर रही थी कि जब आम यात्रियों को रोका जा रहा है तो कुछ लोगों को आगे जाने की अनुमति कैसे मिल रही है. वीडियो में वह कहती सुनाई देती है कि आखिर मंत्री यहां से कैसे निकल गए. इसके बाद वह खुद को Gen-Z बताते हुए कहती है कि वे इस तरह की स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे. उसने वहां मौजूद लोगों से विरोध में बैठने और आगे बढ़ने की बात भी कही.
युवती ने यह भी सवाल उठाया कि कई घंटे इंतजार करने के बावजूद यात्रियों को यह नहीं बताया जा रहा था कि उन्हें रोका क्यों गया है. वीडियो में उसने कहा कि वे यात्रा के लिए पैसे खर्च करते हैं और टैक्स भी देते हैं, फिर उन्हें इस तरह घंटों क्यों रोका जा रहा है. उसने यह आरोप भी लगाया कि जिस तरह का व्यवहार स्थानीय लोगों के साथ होता है, वैसा ही अब बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ भी किया जा रहा है.
युवती ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि वायरल वीडियो में पूरी घटना का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है. उसके मुताबिक, करीब छह घंटे तक इंतजार करने के बाद उन्हें आगे की तरफ से शोर सुनाई दिया. उसे पता चला कि वहां आम लोगों और सुरक्षाकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया है. इसके बाद वह भी उस तरफ चली गई. उसका कहना है कि इसी दौरान वह भीड़ के बीच फंस गई और अपनी परेशानी को लेकर सुरक्षाकर्मियों से बहस करने लगी.
उसने बताया कि वह खुद को अस्वस्थ महसूस कर रही थी और इतने लंबे समय तक रास्ते में फंसे रहने के कारण काफी परेशान हो चुकी थी. शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल तक नहीं कर पाने की वजह से उसकी परेशानी और बढ़ गई थी.
युवती ने अब अपने वायरल वीडियो में कही गई बातों को गलत माना है. उसने साफ कहा कि गुस्से और तनाव में उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्हें वह सही नहीं ठहराती. उसके मुताबिक, उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह अपना आपा खो बैठी थी. लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सेना या पुलिस का अपमान करना चाहती थी. उसने कहा कि वह भारतीय सेना का बहुत सम्मान करती है और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कही किसी बात से सेना के जवानों को ठेस पहुंचेगी.
युवती ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद हालात उसके लिए बेहद मुश्किल हो गए. उसने कहा कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों की घटना सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी चर्चा बन जाएगी. उसके मुताबिक, वीडियो को जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेश किया गया, उससे उसे काफी मानसिक परेशानी हुई. युवती ने कहा कि वह एक सामान्य 25 वर्षीय लड़की है और उसका मकसद न तो प्रसिद्धि हासिल करना था और न ही किसी संस्था या व्यक्ति का अपमान करना.
युवती ने बातचीत के दौरान देश के लोगों से भी माफी मांगी. उसने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस से अपनी बातों के लिए खेद जताया. उसने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि उसे अफसोस है कि उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आहत हुए. उसने कहा कि उसे अपने शब्दों पर शर्मिंदगी है और वह नहीं चाहती थी कि उसकी नाराजगी को सेना या पुलिस के खिलाफ बयान के तौर पर देखा जाए.
वायरल वीडियो में युवती का ‘हम जेन जी हैं’ कहना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. हाल के दिनों में देश में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों और युवाओं की सक्रियता को लेकर भी बहस चल रही है. ऐसे में उसके इस बयान ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो युवती ने बताया कि उस समय उसके पीछे खड़े कुछ लोग उसे लगातार उकसा रहे थे. उसके मुताबिक, आसपास के लोग कह रहे थे कि ऐसी परेशानियां उनके साथ अक्सर होती हैं और पर्यटकों को पहली बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इसी माहौल में अचानक उसके मुंह से ‘Gen-Z’ वाली बात निकल गई. उसने कहा कि उसका किसी तरह का आंदोलन शुरू करने या जेन जी के नाम पर कोई संदेश देने का इरादा नहीं था.
युवती ने यह भी कहा कि वह लद्दाख से दिल्ली लौट रही थी और उन्हें पहले से यह जानकारी नहीं थी कि इलाके में वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ता बंद किया जाएगा. उसके मुताबिक, अगर उन्हें पहले ही सही जानकारी दे दी जाती तो शायद यात्रियों के बीच इतनी नाराजगी पैदा नहीं होती. अब वायरल वीडियो के बाद युवती का कहना है कि उसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था. उसने एक बार फिर अपनी बातों के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उस समय वह बेहद परेशान और गुस्से में थी, लेकिन जो शब्द उसने इस्तेमाल किए, वे गलत थे. इस पूरे मामले में वायरल वीडियो ने जहां सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी थी, वहीं युवती की सफाई के बाद घटना के उस हिस्से पर भी चर्चा शुरू हो गई है जो छोटे से वायरल वीडियो में दिखाई नहीं देता था.