DNA: सेना को 'नॉनसेंस' कहना कूल या बदतमीजी? लद्दाख से जंतर-मंतर तक Gen-Z के नाम पर धौंस जमाने वालों की खुली पोल

DNA मित्रों, आज हम सबसे पहले जेन जी को बदनाम करने वाली सोच का DNA टेस्ट करेंगे. ये सोच..देश में कुछ भी करने के लिए जेन जी को हथियार बना रही है . जेन जी के नाम को देश में कहीं भी कुछ भी करने का सर्टिफिकेट मान रही है. ये बात आज हमें, क्यों कहनी पड़ रही है..इसे समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं. ये वीडियो आप देखिए. अगर आपके घर में कोई जेन जी हों या जेन अल्फा हों. कोई भी युवा सदस्य हों तो उन्हें अपने साथ बिठाइए..और ये वीडियो जरूर दिखाइए. उसके बाद इस वीडियो पर चर्चा जरूर कीजिएगा. क्योंकि देश ने इस वायरल वीडियो पर चर्चा शुरू कर दी है.
सुना आपने..इस वीडियो में एक महिला..भारतीय सेना को जेन-जी के नाम पर धमका रही है. गाली दे रही है. वो महिला आर्मी के जवानों की तरफ रौब दिखाते हुए कह रही है, हम जेन-जी हैं. इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे. वो महिला जाम में फंसे कुछ लोगों को अपने साथ आंदोलन करने के लिए उकसा रही है. वो ये बताना चाह रही है कि इंडियन आर्मी कश्मीर के लोगों के साथ जैसा सलूक कर रही है, वैसा ही सलूक देश के दूसरे हिस्से से आने वाले लोगों के साथ कर रही है. हमारे लिए ये बात..बर्दाश्त से बाहर है भई. आज हम देश की Gen Z से ही पूछना चाहते हैं, क्या, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली इस महिला को आप Gen Z मानेंगे? क्या Gen Z को ऐसे लोग कबूल हैं..जो देश की रक्षा करने वालों को ही नॉनसेंस कहे? क्या Gen Z के नाम पर अब कुछ भी चलेगा. किसी को भी गाली दे दो. किसी को भी धमका दो. आज आपको भी तय करना पड़ेगा, कि Gen Z कौन हैं..वर्दी पहनने वाले या सेना को गाली देने वाले? Gen Z बनकर Gen Z को ही बदनाम करने वाले या देश का मान-सम्मान बढ़ाने वाले?
अब पूरा मामला समझिए. सरहदी इलाकों में जहां पर सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है . वहां पर सेना के अधिकारियों के साथ बहस कर रही है . ये वीडियो 25 जुलाई का बताया जा रहा है . लद्दाख के ज़ोजिला-गुमरी रूट पर मिनीमार्ग पुलिस चेकपोस्ट के बंद होने की वजह से इस युवती ने हंगामा शुरू कर दिया . चेकपोस्ट इसलिए बंद किया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एक मंत्री और सेना के बड़े अधिकारियों को कारगिल जाना था. लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो सड़क मार्ग से जा रहे थे. सरहदी इलाके में उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया गया था. और इसी वजह से इस महिला ने अपना आपा खो दिया .
इस वीडियो में सुरक्षा के लिए गेट बंद करने को ये युवती नॉनसेंस कह रही है. ये वहां मौजूद सेना के जवानों के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है..किस तरह तेवर दिखा रही है.उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं . इस महिला ने वहां पर मौजूद लोगों को भी उकसाया. उनको धरने पर बैठने के लिए कहा. ये युवती कह रही है...हम लोग यहां पर पैसा देकर घूमने के लिए आते हैं . मतलब पैसा देकर घूमने के लिए आए हैं तो देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी करेंगे. सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ देंगे . सेना के जवानों और अफसरों से बहस करेंगे . ये युवती इतने पर ही नहीं रूकी . ये स्थानीय लोगों से कह रही है . भारतीय सेना कश्मीरियों के साथ ऐसा करती हैं .
अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रही है . मतलब ये सीधे सेना पर आरोप लगा रही है . कि कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है . इस युवती को ना स्थिति का अंदाजा है...ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी है...ये बस वीडियो बना रही है . सेना के जवानों को कोस रही है . और कह रही है . हम जेन जी हैं..इसलिए कुछ भी नहीं सुनेंगे . मित्रों..ऐसे लोग देश के अनुशासित जेन जी को बदनाम कर रहे हैं . आज इस वायरल वीडियो को देश के लाखों करोड़ों लोगों ने देखा . जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक भी ये वीडियो पहुंचा . आज उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है . जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए. उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा....यह 'हम Gen Z हैं' अब नया “जानते नहीं हो मेरे बाप कौन हैं” बनता जा रहा है. Gen Z के प्रति लोगों की बची-खुची सकारात्मक सोच खत्म करने का सबसे तेज़ तरीका यही है कि ज़रा-सी बात पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए.
#DNAमित्रों | 'हम Gen Z हैं' तो आर्मी को गाली देंगे?
सेना को Gen-Z वाली धमकी देने वाली कौन?
Gen Z को बदनाम करने वाली 'कौम' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Youth #GenZ #IndianArmy @rahulsinhatv pic.twitter.com/pNINAgJ1Sq
— Zee News (@ZeeNews) August 19, 2026
जानते नहीं हो मेरे बाप कौन हैं....हो सकता है ये धमकी आपने भी इससे पहले कई बार सुनी हो .गलत काम करवाने के लिए...धौंस जमाने के लिए अक्सर इस धमकी का इस्तेमाल किया जाता है . लेकिन उमर अब्दुल्ला को लग रहा है, अब ये धमकी पुरानी हो गई है . इसकी जगह अब 'हम Gen Z हैं' ने ले ली है. मित्रों....उमर अब्दुल्ला इस पूरे क्षेत्र की परिस्थितियों को समझते हैं.उमर अब्दुल्लाह ये भी जानते हैं..इस इलाके में सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना कितना जरूरी है . इसीलिए उन्होंने इस युवती के हंगामे पर ऐसा कमेंट किया है . उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है . इस तरह Gen Z के नाम का इस्तेमाल किया गया . जेन जी के नाम को धमकाने का प्रतीक बना दिया गया . तो लोगों के अंदर जेन जी को लेकर बची-खुची सकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी . मित्रों...उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ एक पोस्ट किया . लेकिन इस युवती के हंगामे वाले कई वीडियो सामने आए हैं . आप जरा ये दूसरा वीडियो भी देखिए किस तरह ये महिला.. सेना के जवान से बहस कर रही है.
देख रहे हैं आप...जब सेना के जवान ने इस युवती से हटने के लिए कहा तो वो कह रही है...वो यहां से नहीं हटेगी . जब सेना के जवान ने कहा..आपने यहां पर लोगों को उकसाया है . तो वो ऐसे इशारे कर रही है..जैसे जो करना हो कर लो . उसे कोई फर्क नहीं पड़ता...वो फिर से बोलती है . रास्ता इसलिए रोक लिया है क्योंकि वो जेन जी है . इसी वीडियो में ये युवती सेना के जवानों को भी बेइज्जत करती है . सेना का जवान..जब कहता है..रास्ता खोल दो..हमारे कमांडिंग आफिसर को यहां से निकलने दो . तो इसका जवाब क्या मिलता है . सरहद पर रखवाली करने वाले...हमसे बड़े नही हैं...क्योंकि..उनको हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है . सोचिए..ना तो ये युवती सेना की वर्दी का सम्मान कर रही है . ना ही देश के सैनिकों के समर्पण का . ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं . जेन जी के नाम को धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके लिए सकारात्मक सोच खत्म होगी . तो ये गलत नहीं है .
जिस कमांडिंग आफिसर को ये महिला रोक रही है . उस कमांडिंग अफसर के नीचे कई जेन जी अफसर काम कर रहे हैं...और अगर वो घटना के वक्त उपस्थित होते तो शायद इस युवती को समझा देते..असली जेन जी क्या होता है. ऐसे लोगों को समझना चाहिए, जिसे दुनिया अक्सर सोशल मीडिया और रील्स में बिजी रहने वाली पीढ़ी समझती है, वही 'जेन-जी' देश की सरहदों की पहली ढाल बन रही है. उनका काम सैनिकों का अपमान करना नहीं है, उनका काम सैनिक बनकर देश की रक्षा करना है. और हमारे देश की जेन जी, हमारे देश के युवा यही तो कर रहे हैं.
अग्निपथ योजना के तहत अब तक थलसेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए करीब 2 लाख अग्निवीर 100 परसेंट 'जेन-जी' हैं. साढ़े सत्रह से 21 साल की उम्र का सीधा मतलब है कि भारतीय सेना में अब एक बिल्कुल नई और युवा खेप..कमान संभाल चुकी है. हर साल जुड़ रहे करीब 50 हजार नए अग्निवीर सेना को सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि हाई-टेक भी बना रहे हैं. अब जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि साइबर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी है और इसमें हमारी जेन-जी का कोई जवाब नहीं! स्मार्टफोन चलाने वाले यही हाथ देश की हिफाजत के लिए ट्रिगर पर भी पूरी मजबूती से टिके हैं.
Indian Air Force में अब तक लगभग 12 हजार से 15 हजार 'अग्निवीर वायु' भर्ती किए जा चुके हैं. महिला और पुरुष अग्निवीरों को मिलाकर अब तक लगभग 10 हजार से 12 हजार नाविक भर्ती हुए हैं. तीनों सेनाएं मिलाकर हर साल 45 हजार से 50 हजार नए अग्निवीरों की भर्ती करती हैं. भारतीय सशस्त्र बलों सेना, नौसेना, वायुसेना में लगभग 25% से 30% हिस्सेदारी जेन जी की है, जो अगले 5-7 सालों में बढ़कर 60% से ज़्यादा हो जाएगी. अग्निवीर बनने की उम्र सीमा साढ़े सत्रह से 21 वर्ष रखी गई है. इसका मतलब भर्ती होने वाला हर एक युवा साल 2001 या उसके बाद जन्मा है..यानी ऑन-पेपर और ऑन-ग्राउंड, यह पूरा का पूरा कैडर 100% जेन जी ही है.
आज की जेन-जी पारंपरिक करियर के दायरों से बाहर निकलकर हाई-टेक, सस्टेनेबल और डिजिटल सेक्टर्स में अपनी नई पहचान बना रही है. एक तरफ जहां यह पीढ़ी एआई प्रॉम्प्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे एआई और डेटा साइंस के एडवांस फील्ड्स में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स स्टार्टअप्स के जरिए देश की सुरक्षा तकनीक को नए आयाम दे रही है. पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जेन-जी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और सस्टेनेबल फैशन जैसे क्लाइमेट टेक सेक्टर्स को चुन रही है, तो वहीं अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन में बदलते हुए डिजिटल मीडिया, न्यू-एज जर्नलिज्म, गेमिंग और पॉडकास्टिंग जैसी क्रिएटर इकोनॉमी में भी पूरी तरह छा जाने को तैयार है.
भारत में Gen-Z कोई छोटा समूह भी नहीं है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में करीब 38 करोड़ Gen-Z हैं, जो देश की आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हैं. यानी देश के हर चार लोगों में करीब एक व्यक्ति इस पीढ़ी का है. यही पीढ़ी कारोबार, तकनीक और नए तरह के काम में भी तेजी से आगे बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत की Gen-Z आबादी का करीब 35 प्रतिशत किसी न किसी तरह के कारोबार या गिग वर्क में शामिल है और करीब 88 प्रतिशत भविष्य में स्वतंत्र काम करने या फ्रीलांसिंग में रुचि रखते हैं. यानी जिस Gen-Z को कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स से जोड़कर देखते हैं...वही पीढ़ी भारत की नई अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भी बन रही है.
और इसकी एक और तस्वीर देखिए. 2026 की लिंक्डइन आधारित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अपने प्रोफाइल पर संस्थापक लिखने वाले लोगों की संख्या एक साल में 104 प्रतिशत बढ़ी है. इसी अध्ययन में 85 प्रतिशत Gen-Z उद्यमियों ने कहा कि एआई और डिजिटल उपकरण उनके कारोबार के लिए महत्वपूर्ण हैं. यानी यही पीढ़ी नौकरी खोजने के साथ नौकरी देने की दिशा में भी बढ़ रही है. इसलिए Gen-Z को एक ही रंग में देखना गलत होगा. इसी पीढ़ी का एक युवा सेना में अनुशासन सीख रहा है...दूसरा स्टार्टअप बना रहा है...तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम कर रहा है और चौथा खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रहा है. समस्या पूरी पीढ़ी में नहीं है. समस्या उस रवैये में है, जिसमें अपनी उम्र, अपनी पहचान या अपनी डिजिटल पहुंच को नियमों से ऊपर समझ रहा है.
और जो जेन जी होने का धौंस जमाते हैं. सेना को धमकाते हैं. भारत विरोधी आवाज बनने की कोशिश करते हैं. वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं. और ये लोग जेन जी के प्रतीक नहीं हो सकते. इन्हें तो जेन जी में जगह भी नहीं मिलनी चाहिए. एक तरफ कारगिल की 12 हजार फीट की ऊंचाई पर सुरक्षाकर्मियों को 'नॉनसेंस' बोलती पर्यटक... और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर खाकी वर्दी पहने जवानों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते युवाओं का झुंड. जगह अलग है, चेहरे अलग हैं..लेकिन सवाल एक ही है..क्या अब कानून तोड़ना भी 'कूल' बनने का तरीका हो गया है? लद्दाख से लेकर दिल्ली तक एक पैटर्न दिखाई देता है..नियम तोड़ो, सुरक्षाबलों के काम में बाधा डालो और जब जवान अपना फर्ज निभाते हुए रोकें, तो 'हम Gen-Z हैं' कहकर अपनी हरकत को सही ठहराने लगो.
लेकिन जरा सोचिए..लोकतंत्र ने हमें विरोध करने का अधिकार दिया है, कानून तोड़ने का नहीं. सरकार से सवाल पूछिए, नीतियों का विरोध कीजिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए..लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से बदसलूकी को 'रिवोल्यूशन' या 'फैशन स्टेटमेंट' बताना किस तरह का लोकतांत्रिक व्यवहार है? जिस खाकी वर्दी को देखकर आम नागरिक मुश्किल वक्त में सुरक्षा की उम्मीद करता है, उसी वर्दी को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना आखिर किस अधिकार के तहत आता है? और यहां सबसे बड़ा सवाल Gen-Z से ही है..क्या अपनी बात रखने के लिए सामने वाले की गरिमा को कुचलना जरूरी है? क्योंकि अधिकारों की बात करने वाली पीढ़ी को ये भी याद रखना होगा कि हर अधिकार के साथ जिम्मेदारी जुड़ी होती है.
पुलिस की कार्रवाई गलत लगे तो सवाल कीजिए, शिकायत कीजिए, कोर्ट जाइए...लेकिन जवान की ड्यूटी में बाधा डालना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना विरोध नहीं, कानून-व्यवस्था को चुनौती देना है. और अगर हर व्यक्ति अपने गुस्से को 'प्रोटेस्ट' और हर बदसलूकी को 'रिवोल्यूशन' बताने लगे... तो फिर लोकतंत्र में कानून का सम्मान कौन करेगा? सवाल उस सोच का भी है, जिसमें अधिकार तो याद रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी भूला दिए जाते हैं. लोकतंत्र में असहमति की पूरी आजादी है..लेकिन कानून से ऊपर जाने की आजादी किसी को नहीं है.