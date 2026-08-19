DNA: सेना को 'नॉनसेंस' कहना कूल या बदतमीजी? लद्दाख से जंतर-मंतर तक Gen-Z के नाम पर धौंस जमाने वालों की खुली पोल

सुना आपने..इस वीडियो में एक महिला..भारतीय सेना को जेन-जी के नाम पर धमका रही है. गाली दे रही है. वो महिला आर्मी के जवानों की तरफ रौब दिखाते हुए कह रही है, हम जेन-जी हैं. इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे. वो महिला जाम में फंसे कुछ लोगों को अपने साथ आंदोलन करने के लिए उकसा रही है. वो ये बताना चाह रही है कि इंडियन आर्मी कश्मीर के लोगों के साथ जैसा सलूक कर रही है, वैसा ही सलूक देश के दूसरे हिस्से से आने वाले लोगों के साथ कर रही है. हमारे लिए ये बात..बर्दाश्त से बाहर है भई. आज हम देश की Gen Z से ही पूछना चाहते हैं, क्या, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली इस महिला को आप Gen Z मानेंगे? क्या Gen Z को ऐसे लोग कबूल हैं..जो देश की रक्षा करने वालों को ही नॉनसेंस कहे? क्या Gen Z के नाम पर अब कुछ भी चलेगा. किसी को भी गाली दे दो. किसी को भी धमका दो. आज आपको भी तय करना पड़ेगा, कि Gen Z कौन हैं..वर्दी पहनने वाले या सेना को गाली देने वाले? Gen Z बनकर Gen Z को ही बदनाम करने वाले या देश का मान-सम्मान बढ़ाने वाले?