Advertisement
trendingNow12936332
Hindi Newsदेश

'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई हिंसा की INSIDE STORY

Leh Protest: लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन 'विदेशी ताकतों' और बाहरी लोगों की मिलीभगत से रची गई एक 'साजिश' थी. लेह में हुए बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई हिंसा की INSIDE STORY

LG Kavinder Gupta On Ladakh Protest: लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज़्यादा घायल हो गए. इस हिंसा पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता का बयान आया है. उन्होंने कहा कि लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन 'विदेशी ताकतों' और बाहरी लोगों की मिलीभगत से रची गई एक 'साजिश' थी.

लेह में हुए बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद आज लेह और कारगिल दोनों जगह शांति रही. अधिकारियों ने शांति सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए थे, लेह और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था और कश्मीर में धारा 163 लागू कर दी गई थी, जहां केडीए ने बंद का आह्वान भी किया था.

'घायल हुए कई प्रदर्शनकारी बाहरी'

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन 'विदेशी ताकतों' द्वारा रची गई एक साजिश का नतीजा था. उन्होंने दावा किया कि घायल हुए कई प्रदर्शनकारी लेह के बाहर के थे.
एलजी गुप्ता ने कहा कि,'लद्दाख में जो हुआ उससे मैं व्यथित हूं. मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जब किसी साजिश की बू आती है, तो यह संकेत देता है कि विदेशी ताकतें वहां मौजूद हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

'इस दिन को क्यों चुना गया'

 उन्होंने आगे कहा, 'समय के साथ, कई लोग सामने आएंगे जो ऐसा कर रहे हैं. यह एक सुनियोजित साज़िश थी. इस दिन को क्यों चुना गया, इसके पीछे कई कारण हैं. पहले से ही धमकियां देना सभी जानते हैं और इसकी तुलना नेपाल और बंगाल से करने पर साफ़ पता चलता है कि उनके पीछे कोई न कोई मकसद ज़रूर है. ये वही लोग थे जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का स्वागत किया था. ठीक है, हर कोई अपनी राय रख सकता है, लेकिन जिस तरह से पहले वे विरोध प्रदर्शन करने गए, युवा इकट्ठा हुए और वहां एक वीडियो जारी किया गया और वीडियो जारी होने के बाद अचानक बाज़ार में घुसकर हिंसा की गई. लेकिन हम लद्दाख को हिंसक जगह नहीं बनने देंगे. इसके पीछे चाहे कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.'

हाई लेवल मीटिंग: शांति और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान

उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन चेतावनी दी कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे कोई भी हों. वहीं, उपराज्यपाल गुप्ता ने आज लद्दाख में स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सतर्कता, निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया.

लद्दाख क्षेत्र के सभी राजनीतिक नेतृत्व ने शांति और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया है. हालांकि केडीए नेता और पूर्व विधायक असगर अली करबलाई और सज्जाद कारगिली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कारगिल संभाग का हर व्यक्ति भारत सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि लद्दाखी आपके आगे नहीं झुकेंगे. आपको पक्षपात और नेतृत्व को निशाना बनाना बंद करना होगा.

'प्रदर्शन रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए?'

केडीए नेताओं ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से लद्दाखी चार प्रमुख मुद्दों पर गृह मंत्रालय (एमएचए) से लगातार संपर्क में हैं. ईमानदारी के आश्वासन के बावजूद, एमएचए ने बातचीत रोक दी है, खासकर मई के बाद से. लेह में भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके दौरान दो महिलाएं बीमार पड़ गईं, फिर भी एमएचए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. हड़ताल के 11वें दिन, वार्ता की तारीखों में देरी की घोषणा की गई, जिससे लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है. इसी हताशा के चलते कल विरोध प्रदर्शन हुए, जिनका अर्धसैनिक बलों ने बल प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनमें से छह की हालत गंभीर है और 40 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. उन्होंने प्रशासन द्वारा ताकत का इस्तेमाल, चुनिंदा गिरफ्तारियों और 'जासूसी' की निंदा की और केडीए और एपेक्स के साथ तत्काल बातचीत का आग्रह किया. उन्होंने मृतकों को नायक के रूप में सम्मानित किया और चेतावनी दी कि लगातार कठोरता से और अधिक अशांति फैल सकती है, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर सरकार कह रही है कि यह एक सुनियोजित विरोध प्रदर्शन था, तो इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए?

'केडीए हिंसा के पक्ष में नहीं हैं और इसकी निंदा करते हैं'

केडीए (कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) के कार्यकारी सदस्य और गृह मंत्रालय के साथ बातचीत करने वाली समिति के सदस्य सज्जाद करगली ने ज़ी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा, 'छह साल हो गए हैं हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन अचानक यह हिंसक हो गया. करगली ने कहा कि वह हिंसा के पक्ष में नहीं हैं और इसकी निंदा करते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि ये आरोप हैं. उन्होंने कहा कि जब भी हमारी जरूरत पड़ी है हम हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह एक राजनीतिक विरोध था और कहा कि सोनम वांगचुक की हिंसा भड़काने में कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने कहा कि हमसे मिलने के बाद, गृह मंत्री ने खुद हमें आश्वासन दिया था कि अगली चर्चा कुछ दिनों में होगी, लेकिन अब चार महीने हो गए हैं. हम जो मांग कर रहे हैं वह कानून के बाहर नहीं है. हम लद्दाख के लिए लोकतंत्र चाहते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं. इसमें क्या गलत है?'

'अचानक हिंसा कैसे भड़क उठी?'

लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफ जान ने कहा कि मैं घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए उपराज्यपाल प्रशासन पर दबाव डालूंगा ज़ी न्यूज़ से बात करते हुए सांसद ने कहा कि यह कोई पूर्व नियोजित विरोध प्रदर्शन नहीं था; यह चौदह दिनों से चल रहा था. अचानक हिंसा कैसे भड़क उठी? लोग दरअसल इस बात से नाराज़ थे कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही थीं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से वे हिंसक हुए, लेकिन स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, इतना बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था. सांसद ने कहा कि मैं लद्दाख के उपराज्यपाल से दो बातें कहूंगा: पहली, इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए. दूसरी, इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि लोग कैसे मारे गए, गोलियों से या छर्रों से, और किसने गोली चलाने का आदेश दिया.

बीजेपी का आरोप: विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस

वहीं, लद्दाख भाजपा यूनिट का स्पष्ट कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस तरह का विरोध प्रदर्शन होगा. लद्दाख भाजपा मीडिया प्रभारी मोहम्मद हसन पाशा ने कहा, "यह स्पष्ट है कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम सड़कें जाम करेंगे और भाजपा कार्यालय में आग लगा देंगे। कल उनके कई पार्षद भी विरोध प्रदर्शन में देखे गए। हम कड़ी जाँच की माँग करते हैं और जो भी इसके पीछे है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वह सोनम वांगचुक ही क्यों न हों।"

फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र पर निशाना साधा 

इससे पहले श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र पर निशाना साधा था और कहा था कि सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करना असहमति को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं पैदा करता है. सरकार को कठोर हथकंडे अपनाने से बचना चाहिए. फारूक ने कहा, 'स्थिति एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गई है क्योंकि छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गए हैं. दो हफ़्तों से कई युवाओं सहित स्थानीय कार्यकर्ता सरकार द्वारा उनसे किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं.' उनकी हताशा तब और बढ़ गई जब विरोध प्रदर्शन विनाशकारी हो गए और भाजपा कार्यालय तथा अन्य इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया. ये विरोध प्रदर्शन लद्दाख के लोगों में गहरी विश्वासघात की भावना को दर्शाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी आकांक्षाओं को बहुत लंबे समय से नज़रअंदाज़ किया गया है.'

'वे शांति चाहते हैं'

कारगिल के स्थानीय लोग भी मौजूदा हालात से परेशान हैं. वे शांति चाहते हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि केंद्र ने लद्दाख से जो वादा किया था, उसे पूरा करे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो. क्योंकि इसका असर लद्दाख की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर पड़ेगा. लेह में हुई दुखद हिंसा में कई जानें गईं और पूरा इलाका शोक में डूब गया। आज, अधिकारियों ने मृतकों के पार्थिव शरीर उनके शोकाकुल परिवारों को सौंप दिए. यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 36 वर्षों के बाद बढ़े तनाव और अशांति के दौर के बाद हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Leh ProtestLG Kavinder Gupta

Trending news

'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
;