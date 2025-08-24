'परेशान करने, डराने की कोशिश...', सोनम वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर क्यों फूट रहा लोगों का गुस्सा?

Ladakh News: लद्दाख प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग (HIAL) को दी गई 54 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के इस फैसले ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है. इस फैसले से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों और समूहों ने प्रशासन के इस फैसले को लद्दाख पर हमला और लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास बताया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

दरअसल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग को 2018 में 40 साल के पट्टे पर लगभग 54 हेक्टेयर (10,76 कनाल) भूमि आवंटित की गई थी. हालांकि इसे लेकर तर्क दिया गया है कि इस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था. इस जमीन पर कोई विश्वविद्यालय भी नहीं बनाया गया, इसे देखते हुए जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है.

प्रशासन के इस फैसले को लेकर वांगचुक ने कहा, यह सोनम वांगचुक पर नहीं, बल्कि लद्दाख पर हमला है. यह लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पर हमला है. लेह के राजनीतिक और धार्मिक समूहों के एक समूह, लेह एपेक्स बॉडी के अनुसार, रद्द करने का यह आदेश लोगों को परेशान करने, डराने और लद्दाख की आवाज दबाने का प्रयास है. बता दें कि वांगचुक सहित लेह के कई लोगों ने अगस्त 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जश्न मनाया था लेकिन प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन और क्षेत्र पर शासन करने के लिए स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अभाव के एक साल के भीतर ही, शीत रेगिस्तान में प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा देने की मांग उठने लगी.

सोनम वांगचुक, लद्दाखी नवप्रवर्तक और शिक्षाविद् हैं जिन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया था, अंततः लद्दाख में आंदोलन का चेहरा बन गए. 2023 में वांगचुक ने कहा कि लद्दाख पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा बनकर ही बेहतर स्थिति में है. इसके अलावा कारगिल के नेताओं ने भी आवंटन रद्द होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इसे लद्दाख को चुप कराने का प्रयास बताया है.

इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए वांगचुक ने कहा कि HIAL एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, न कि उनका निजी विश्वविद्यालय. उन्होंने कहा कि एक धर्मार्थ संगठन के रूप में वैकल्पिक विश्वविद्यालय विधिवत रजिस्टर है और रजिस्ट्रेशन के आधार पर भूमि आवंटित की गई थी. उन्होंने कहा कि लद्दाख के नेतृत्व ने हिम स्तूप परियोजना की सफलता के बाद HIAL के निर्माण का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य लद्दाख के जल संकट को दूर करना है. साथ ही कहा कि आवंटन 2018 में किया गया था, अब प्रशासन का कहना है कि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है और अचानक इसे रद्द कर दिया गया. उन्होंने बताया कि एचआईएएल से 400 छात्र पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हैं. एचआईएएल केवल लद्दाख का ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालय का गौरव है. भूमि आवंटन रद्द करना ऐसे समय में हुआ है जब लद्दाखी नेता क्षेत्र के लिए सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं.