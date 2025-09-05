खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया गजब का शौर्य, क्यों फेमस है कोंगमारुला दर्रा?
Kongmarula Pass: लद्दाख में सेना के जवानों ने एक बार फिर अदम्य साहस का परिचय दिया. जवानों ने लद्दाख के कोंगमारुला दर्रे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे दो कोरियाई नागरिकों को बचाया है. जानिए इस दर्रे के बारे में विस्तार के साथ.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 05, 2025, 06:04 PM IST
Kongmarula Pass News: जम्मू- कश्मीर में बारिश ने भीषण तबाही मचाई है. बारिश की वजह से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. बाढ़ ने कश्मीरियों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. इसका आलम लद्दाख में भी देखा जा रहा है, यहां की स्थितियां भी काफी ज्यादा भयानक है. इन स्थितियों के बावजूद भी लद्दाख के कोंगमारुला दर्रे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के जवानों ने गजब का साहस दिखाया है. जवानों ने एक ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो कि आसान नहीं था. यहां पर सेना के जवानों ने दो दक्षिण कोरियाई नागरिकों को बचाया है. जिस जगह पर जवानों ने इन विदेशियों को बचाया है जानते हैं उसके बारे में विस्तार के साथ.

क्यों चर्चाओं में है ये दर्रा
दरअसल, 4 सितंबर को लेह स्थित सेना एविएशन यूनिट के पास 8 बजे एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा था कि कोंगमारुला दर्रे में दो दक्षिण कोरियाई नागरिक फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू करना है. जिस जगह पर ये लोग फंसे हुए थे वो चुनौतियों से भरा हुआ था. तेज हवाएं भी चल रही थी ये एक बर्फीली चोटी थी और चोटियां बर्फ से ढकी थी. इसके बावजूद भी आर्मी एविएशन के स्क्वाड्रन के ALH यूनिट ने रात 08:20 बजे ऑपरेशन को लॉन्च किया और करीब 9 बजकर 15 मिनट पर हेलीकॅाप्टर चोटी पर उतर गया और उन दो नागरिकों को बचाकर जवानों ने डॉक्टर को सौंप दिया.

 

कितनी है कोंगमारुला दर्रे की ऊंचाई?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह दर्रा मार्खा ट्रैक के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है. ऐसा कहा जाता है कि इसे दर्रे से जांस्कर के सबसे ऊंचे पर्वत, कांग यात्से का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है. इसके अलावा इस दर्रे से आसपास की हिमालय पर्वतमालाओं का मनोरम दृश्य दिखाई देता है. रिपोर्ट के मुताबिक कोंगमारुला दर्रे की ऊंचाई लगभग 5,265 मीटर (17,274 फीट) है. यहां पर बर्फीली चोटियां है. लोग ट्रैकिंग करने के लिए इस दर्रे पर जाते हैं. यह ट्रैकिंग के लिए काफी फेमस है. मई के महीने में यहां का तापमान -15°C to -11°C तक था. तापमान अक्सर घटता- बढ़ता रहता है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...

