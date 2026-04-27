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Hindi NewsदेशLadakh: लद्दाख में इन पांच जिलों को मंजूरी, अब UT में 7 डिस्ट्रिक्ट, स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों को भी होगा फायदा

Ladakh: लद्दाख में इन पांच जिलों को मंजूरी, अब UT में 7 डिस्ट्रिक्ट, स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों को भी होगा फायदा

Ladakh news: देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे. आज एलजी विनय कुमार सक्सेना ने फाइल पर साइन करके लोगों को खुशी मनाने का मौका दे दिया. शाह ने ये भी कहा था कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों की खुशहाली और समृद्ध जीवन के लिए लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 27, 2026, 06:31 PM IST
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LG Vinay Saxena approved 5 new districts in Ladakh: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लद्दाख के लाखों लोगों को खुशखबरी दी है. एलजी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'लद्दाख के लिए एक ऐतिहासिक दिन. मैंने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. जिससे लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है.' यानी अब क्लियर हो गया है कि लद्दाख में अब कुल सात जिले हो गए हैं.

अब स्थानीय लोगों को दूर नहीं जाना होगा

एलजी ने जिन पांच नए जिलों को मंजूरी दी है, आइए उनके नाम आपको बताते हैं. अब पांच नए जिलों - नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर और द्रास - के गठन के साथ, लद्दाख में अब मौजूदा दो ज़िलों के बजाय कुल सात जिले होंगे.' अब स्थानीय लोगों को अपने काम कराने के लिए बहुत दूर स्थित जिला मुख्यालय नहीं जाना होगा. 

(यह भी पढ़ें-तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा? जानिए शहर-दर-शहर गर्मी का हाल)

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 एलजी सक्सेना ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'लोगों के विकास से जुड़ा ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप है. गृह मंत्रालय की ओर से पहले अनुमोदित परिवर्तनकारी फैसले से जमीनी स्तर पर शासन-प्रशासन को मजबूती मिलेगी, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा और लद्दाख के लोगों, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों को सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी. इस ऐतिहासिक निर्णय से मैं लद्दाख के हर नागरिक को लाभान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं, क्योंकि हम मिलकर एक उज्जवल, मजबूत और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं.'

जनता के साथ सैलानियों को भी होगा फायदा

लद्दाख की जनता को सीधा लाभ होगा. गौरतलब है कि अब स्थानीय लोगों को प्रमाणपत्र, शिकायत, कोर्ट-कचहरी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. लेकिन अब उससे भी छुटकारा मिलेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में भी इजाफा होगा. इससे बाइक पर लद्दाख को एक्सप्लोर करने वाले सैलानियों को भी फायदा होगा.

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विकास और आर्थिक लाभ

5 नए जिले बनने से लद्दाख में आर्थिक परिवर्तन भी होगा. नए दफ्तर खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा. नए भवन, नए अस्पताल बनाने पड़ेंगे. यानी जन सुविधाएं तेजी से विकसित होंगी. नए जिले बनाने की कवायद काफी समय पहले से चल रही थी. प्रशासन ने फाइनली फैसला ले लिया है.

इन जिलों में वन-स्टॉप पब्लिक सर्विस प्रदान करने की दिशा में प्रशासन कदम उठाएगा. गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. जाहिर है कि यह फैसला लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा. उनकी मुश्किल जिंदगी को आसान बनाएगा, सर्विस डिलीवरी में तेजी लाएगा और जमीन के रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सिविक सर्विस और शिकायत में निवारण में मददगार साबित होगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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