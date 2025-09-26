लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की दी गई हिदायत

Ladakh Protest: लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है. ताजा जानकारी के अनुसार, लेह में आज भी कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. स्कूल,कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. लेह जिले में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश लेह जिले में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिया गया है. लेह जिले के सभी सरकारी/निजी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थान 26 सितंबर को भी बंद रहेंगे. मुख्य शिक्षा अधिकारी लेह ने कहा कि सभी कॉलेज प्रधानाचार्य और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. जानकारी के अनुसार, रोमिल-सिंह डोंक आईएएस जिला मजिस्ट्रेट, लेह ने ये आदेश जारी किया है. इस बीच, लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है.

इस बीच, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने गुरुवार को लेह में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. जानकारी के अनुसार, इस मीटिंग में सार्वजनिक सुरक्षा और हालिया हिंसक घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच स्थिति का आकलन किया गया. बैठक में मुख्य सचिव पवन कोतवाल, पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल तथा भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने लद्दाख में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सतर्कता, निर्बाध अंतर-एजेंसी समन्वय और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर बल दिया . उन्होंने रेखांकित किया कि नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारियों को निरंतर आधार पर जमीनी स्थिति की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र बनाए रखने का निर्देश दिया. उपराज्यपाल ने किसी भी चुनौती का त्वरित जवाब सुनिश्चित करने के लिए नागरिक और सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया. उन्होंने खुफिया जानकारी जुटाने वाले नेटवर्क को मज़बूत करने, सद्भाव बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारी बढ़ाने का भी आह्वान किया.

लद्दाख शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए जाना जाता है: उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख हमेशा से शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए जाना जाता है. हालांकि, कुछ असामाजिक तत्व इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे प्रयासों का शिकार न हों. हमें हर कीमत पर शांति बनाए रखनी चाहिए. क्षेत्र की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लद्दाख ने व्यापक प्रगति की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा ध्यान एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और विकसित लद्दाख के निर्माण पर है. किसी भी विघटनकारी ताकत को इस प्रगति को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उपराज्यपाल ने जनता से हिंसा से बचने की अपील की और पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है. हर जीवन कीमती है और हम घायलों के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं.

कल की घटना में घायल हुए लोगों के लिए चिकित्सा सहायता का विवरण देते हुए कविंदर गुप्ता ने बताया कि 24 सितंबर को एसएनएम अस्पताल, लेह में कुल 90 मरीज लाए गए थे. इनमें से तीन को मृत अवस्था में लाया गया और एक को पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया. सात मरीज गंभीर रूप से घायल थे और 20 को गंभीर चोटें आईं और 61 को मामूली चोटें आईं. 50 मरीजों को उसी दिन छुट्टी दे दी गई, सात की बड़ी सर्जरी की गई और 45 को रक्त चढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को एक गंभीर रूप से घायल मरीज को उन्नत उपचार के लिए भारतीय वायु सेना के विमान से नई दिल्ली लाया गया. वर्तमान में, 18 मरीज भर्ती हैं, जबकि 11 और को आज छुट्टी दे दी गई. सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चारों मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं.

उपराज्यपाल के निर्देश पर लेह के उपायुक्त ने भी एसएनएम अस्पताल का दौरा कर घायलों का हालचाल जाना, चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की तथा यह सुनिश्चित किया कि मरीजों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है. एकता की अपनी अपील दोहराते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि शांति और सद्भाव लद्दाख की पहचान की नींव हैं. हमें मिलकर इस विरासत की रक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.