Ladakh Protest: लद्दाख में हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां युवाओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है. ताजा जानकारी के अनुसार, लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कारगिल में धारा 163 लागू कर दी गई है. इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं. आइए जानते इस हिंसा के पीछे की पूरी कहानी...
Ladakh Protest: लद्दाख में पिछले कई दिनों से युवाओं की भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है. ताजा जानकारी के अनुसार, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि कारगिल में धारा 163 लागू कर दी गई है. हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए. गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने "अरब स्प्रिंग-शैली के विरोध प्रदर्शनों" और "नेपाल में जेन जेड विरोध प्रदर्शनों" का जिक्र किया, जिससे लोगों को गुमराह किया गया और चल रही बातचीत के बावजूद हिंसा भड़की. संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और सुरक्षा की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और सुरक्षा बलों सहित 70 से ज़्यादा घायल हो गए, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता के आदेश पर लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है.
लेह विरोध प्रदर्शन पर आई केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक ने छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 10 सितंबर, 2025 को भूख हड़ताल शुरू की थी. इसमें कहा गया है कि भारत सरकार इन मुद्दों पर लद्दाख एपेक्स बॉडी (लेह) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है, उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) और इसकी उप-समिति के तहत कई औपचारिक बैठकें आयोजित कर रही है, साथ ही क्षेत्रीय नेताओं के साथ कई अनौपचारिक चर्चाएं भी कर रही है.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तंत्र के माध्यम से संवाद की प्रक्रिया से लद्दाख की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में एक-तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी व पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं. इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक ने भूख हड़ताल की है, वे पहले से ही एचपीसी के भीतर चर्चा का एक अभिन्न अंग हैं. उन्होंने कहा कि कई नेताओं द्वारा बार-बार भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील के बावजूद, उन्होंने अपना अनशन जारी रखा और कथित तौर पर अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन का हवाला देकर और नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शन का संदर्भ देकर जनता को गुमराह किया. बयान में आगे कहा गया कि यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के जरिए भीड़ को उकसाया था. संयोग से, इस हिंसक घटनाक्रम के बीच, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए.
कारगिल में धारा 163 लागू
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के बंद के आह्वान को देखते हुए, अधिकारियों ने कारगिल ज़िले में धारा 163 लागू कर दी है. केडीए ने लद्दाख की मांगों के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता के विरोध में कारगिल ज़िले में पूर्ण बंद की घोषणा की है. यह निर्णय 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों और पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बाद लिया गया है. एहतियाती उपाय के तौर पर, कारगिल के ज़िला मजिस्ट्रेट, राकेश कुमार, आईएएस ने जनता को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सार्वजनिक मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही, बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि एम्पलीफायर या वाहनों पर लगे सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा. शांति भंग करने या शत्रुता भड़काने वाले सार्वजनिक बयानों, भाषणों या इलेक्ट्रॉनिक संदेशों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले उद्देश्यों के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूरे जिले में प्रतिबंध रहेगा.
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. लेह में 36 साल बाद ऐसी हिंसा और कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी देखी गई है. 1989 में लेह में बौद्धों और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसके बाद लद्दाख बौद्ध संघ ने मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार जारी किया, जिसे 1992 में हटा लिया गया.
प्रदर्शन के पीछे आ रही साजिश की बू : उपराज्यपाल
इस बीच, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लेह में विरोध प्रदर्शन लोगों को उकसाने के प्रयासों और बांग्लादेश और नेपाल में विरोध प्रदर्शनों की तुलना के कारण साजिश की बू आ रही है. एएनआई से बात करते हुए गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन की निंदा की और सुझाव दिया कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है. हालांकि, यह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए. पिछले दो दिनों से लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और यहां हो रहे विरोध प्रदर्शनों की तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से की जा रही है. इससे विरोध प्रदर्शन के पीछे किसी साज़िश की बू आ रही है.
