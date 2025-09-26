'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', क्यों लद्दाख हिंसा पर पूर्व मंत्री बोले- फट गया प्रेशर कुकर

Sonam Wangchuk Arrested: लद्दाख हिंसा के बाद लगातार एक्शन हो रहा है. सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है. लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है. इसी बीच पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोगों में नाराजगी प्रेशर कुकर की तरह था जो बर्दाश्त नहीं हुआ तो फट गया, हालांकि अब लोगों में और ज्यादा नाराजगी है अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो नाराजगी संभालना मुश्किल हो जाएगा. उनका ये बयान ऐसे समय पर आया जब लेह-लद्दाख में स्थिति कंट्रोल में है.

खुलेआम दी चेतावनी

उन्होंने खुलेआम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार मांगें माने वरना स्थिति को संभालना मुश्किल होगा, उन्होंने इस दंगे का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा है. लोगो में भारी नाराजगी थी नाराजगी प्रेशर कुकर की गैस जैसे थी हद से ज्यादा हुई तो फट गया और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उनके सामने ही भाजपा दफ्तर जलाया गया है. सरकार पर भड़कते हुए कहा विदेशी कनेक्शन का आरोप गलत है ज़ी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने पूछा इतने बाहरी और घायलों में नेपाली कहां से आये तो चेरिंग दोरजे भड़क गए और कहा आप जो मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो वो में समझ रहा हूं. लेह में सब कुछ अभी ठीक नही है, जानबूझकर कमर से उर गोली मारी गयी है. सरकार ने जल्द मांगें पूरी नहीं की तो आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है.

सोनम वांगचुक हुए गिरफ्तार

इस हिंसा के बाद से ही सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. आज सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है. वांगचुक की गिरफ्तारी लद्दाख को राज्य का दर्जा और विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारी नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप है. वांगचुक को कथित तौर पर भड़काऊ बयानों से प्रदर्शनकारियों को उकसाने और धन शोधन के आरोप में कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

यह गिरफ्तारी लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एस. डी. सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली एक टीम ने की वांगचुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हुई है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दावा किया है कि वांगचुक के भाषणों ने तनाव और हिंसा को बढ़ाने में योगदान दिया. वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और उसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहे विरोध आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं और ऐसा राज्य का दर्जा जो इसकी आदिवासी बहुल आबादी को अधिक स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान करेगा.

गिरफ्तारी से एक दिन पहले, गृह मंत्रालय ने कथित वित्तीय अनियमितताओं का हवाला देते हुए वांगचुक के एनजीओ, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस भी रद्द कर दिया था. बता दें कि अब तक 90 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें लद्दाख के बाहर के 9 निवासी, 5 नेपाली नागरिक और डोडा ज़िले के 3 व्यक्ति शामिल हैं. जांचकर्ता अशांति में बाहरी लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रहे हैं.