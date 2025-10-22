लेह हिंसा को लेकर दिल्ली में पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा

Ladakh Statehood Demand: लेह में हाल ही में हुई हिंसा के बाद लद्दाख के नेतृत्व और गृह मंत्रालय (MH) के बीच औपचारिक वार्ता होने वाली है. इसको लेकर बैठक का आयोजन होगा.
Trending Photos
Ladakh Statehood: लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार 22 अक्टूबूर 2025 को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है. अधिकारियों और नेताओं की ओर से लद्दाख से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है, जिसमें राज्य का दर्जा देने की मांग, छठी अनुसूची में शामिल करना और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई शामिल है.
कर्तव्य भवन 3 में आयोजित यह बैठक लेह में हाल ही में हुई हिंसा के बाद लद्दाख के नेतृत्व और गृह मंत्रालय (MH) के बीच पहली औपचारिक वार्ता है. लेह में हुई हिंसा में चार नागरिकों की मौत हो गई थी और लगभग 100 अन्य घायल हो गए थे. लेह एपेक्स बॉडी की ओर से बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में थुपस्तान छेवांग, छेरिंग दोरजय और अशरफ शामिल हैं, जबकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रतिनिधित्व असगर अली करबलाई, कमर अली अखुन और सज्जाद कारगिली कर रहे हैं. लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान भी दोनों संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक जनप्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे हैं.
ये भी पढ़ें- सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर SIT का बड़ा एक्शन, जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
सूत्रों ने बताया कि बैठक में हिंसक झड़पों में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने पर भी विचार-विमर्श होगा. यह चर्चा केंद्र सरकार द्वारा 24 सितंबर की हिंसा की सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश देने के फैसले के बाद हो रही है, जिसके बाद लद्दाख निकाय बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए. इससे पहले, 6 अक्टूबर 2025 को LB और KDA दोनों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए केंद्रीय अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दिया था.
ये भी पढ़ें- मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
गृह मंत्रालय की आठ सदस्यीय उपसमिति में एलएबी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग, चेरिंग दोरजय लकरूक, अशरफ बार्च और लेह से वकील हाजी मुस्तफा शामिल हैं, जबकि केडीए का प्रतिनिधित्व असगर अली करबलाई, सज्जाद कारगिली, कमर अली अखून और कारगिल के सांसद हाजी हनीफा कर रहे हैं. 24 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 15वें दिन, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी. प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प की, सार्वजनिक भवनों में तोड़फोड़ की और भाजपा कार्यालय तथा पुलिस वाहन में आग लगा दी. (इनपुट- आईएएनएस)
लेह एपेक्स बॉडी (LAB), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच.
लद्दाख को राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.