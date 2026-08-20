/सिंधु नदी में बेकार बहता था ग्लेशियर का पानी, अब सींचेगा 1000 एकड़ खेत; लद्दाख प्रशासन का अनोखा फॉर्मूला

लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने एक अनोखा और बेहद किफायती समाधान पेश किया है. बिना किसी भारी-भरकम सरकारी बजट के, सिर्फ बुनियादी समझ और ढलान (ग्रेविटी) के सहारे, स्टॉक कांगडी ग्लेशियर के बेकार बह रहे पानी को सिंचाई नहर में मोड दिया गया है. इस साधारण से दिखने वाले कदम ने लेह के 12 गांवों और 1,000 एकड से अधिक बंजर खेतों की तस्वीर बदल दी है.
दरअसल, स्टॉक कांगडी ग्लेशियर से निकलने वाले 'स्टॉक नाले' से रोजाना लगभग 36.6 क्यूसेक पानी बहता था. यह अनमोल पानी बिना किसी उपयोग के सीधे सिंधु नदी में मिलकर बेकार हो जाता था.
उप-राज्यपाल के निर्देश पर सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग ने 14 अगस्त को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, जेसीबी की मदद से दो अस्थायी खाइयां खोदीं. इसके जरिए 26 क्यूसेक पानी (19 क्यूसेक इगू गांव और 7 क्यूसेक फे गांव की ओर) सीधे पास की नहर में डायवर्ट कर दिया गया. इससे लेह के खेतों को हर दिन लगभग 90 मिलियन लीटर (9 करोड लीटर) अतिरिक्त पानी मिलने लगा है.
दरअसल, इगू-फे सिंचाई नहर का निर्माण 1979 में शुरू हुआ था और यह 2005 में बनकर तैयार हुई थी. लगभग 43 किलोमीटर लंबी यह नहर दशकों से पानी की भारी किल्लत से जूझ रही थी. नहर में पानी का बहाव केवल 50 क्यूसेक के आसपास सिमटा हुआ था. पानी की कमी के कारण दर्जन भर गांवों में फसलों के लिए पानी की राशनिंग (रोस्टर सिस्टम) करनी पडती थी.
नए पानी के जुडने से अब इस नहर का बहाव बढकर 80 क्यूसेक तक पहुंच जाएगा, जिससे सीमित रोटेशन की जगह किसानों को रोजाना भरपूर पानी मिल सकेगा. इस पहल का सबसे बडा फायदा स्थानीय किसानों को हुआ है. अब 1,000 एकड से अधिक बंजर या कम सिंचाई वाली जमीन पर नियमित खेती हो सकेगी.
पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होने से फसलों की पैदावार बढेगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार और किसानों की आमदनी में सुधार होगा. किसानों को अब अपनी बारी का हफ्तों इंतजार नहीं करना पडेगा.
लद्दाख के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसे टिकाऊ जल प्रबंधन का एक बडा ब्लूप्रिंट बताया है. यह प्रयोग साबित करता है कि महंगे प्रोजेक्ट्स के बजाय केवल प्राकृतिक ढलान और बुनियादी मिट्टी के काम (Earthwork) से भी बडे बदलाव लाए जा सकते हैं. प्रशासन अब इसी पर्यावरण-अनुकूल और जीरो-कॉस्ट मॉडल को क्षेत्र की अन्य प्रमुख जलधाराओं जैसे माथो नाला, तुचिक चेनमो, तुचिक चोन और स्टकना नाला पर भी लागू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि पूरे लद्दाख को हरा-भरा, जल-सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा सके.