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लद्दाख को मिला बड़ा तोहफा: अब सभी 7 जिलों में होंगी हिल काउंसिल, बनेगा स्पेशल UT बॉडी

लद्दाख में जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सभी 7 जिलों में स्वायत्त हिल काउंसिल (LAHDC) होगी और आर्टिकल 371 के तहत एक स्पेशल UT-लेवल बॉडी बनाई जाएगी. पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 14, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:31 AM IST
लद्दाख को मिला बड़ा तोहफा: अब सभी 7 जिलों में होंगी हिल काउंसिल, बनेगा स्पेशल UT बॉडी

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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