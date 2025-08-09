क्या सिर्फ विकास से खुश रहा जा सकता है? सोनम वांगचुक ने क्यों कहा लद्दाख सोने का पिंजरा बनकर रह जाएगा
Advertisement
trendingNow12874249
Hindi Newsदेश

क्या सिर्फ विकास से खुश रहा जा सकता है? सोनम वांगचुक ने क्यों कहा लद्दाख सोने का पिंजरा बनकर रह जाएगा

Sonam Wangchuk: लद्दाख में पर्यावरण के लिए काम करने वाले सोनम वांगचुक ने एक बार फिर लोगों के लिए आवाज बुलंद की है. उन्होंने कहा है कि सिर्फ विकास से खुश नहीं रहा जा सकता. लोगों को कुछ और भी चाहिए.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सिर्फ विकास से खुश रहा जा सकता है? सोनम वांगचुक ने क्यों कहा लद्दाख सोने का पिंजरा बनकर रह जाएगा

Sonam Wangchuk: लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक ने कहा कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश (UT) बनने के बाद लद्दाख में तेजी से बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है, सड़कें बनी हैं और बजट कई गुना बढ़ा है, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ विकास से लोग खुश नहीं रह सकते, अगर उनकी आवाज और इच्छाओं को महत्व न दिया जाए. 

वांगचुक ने उदाहरण देते हुए कहा कि तिब्बत में भी चीन ने विकास किया है, लेकिन वहां के लोग खुश नहीं हैं क्योंकि यह विकास उनके हाथ में नहीं है और न ही उनकी भलाई के लिए है. अगर लद्दाख में भी यही स्थिति दोहराई गई तो यह सोने का पिंजरा होगा.

वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने भविष्य और विकास की दिशा तय करने का हक मिलना चाहिए. फिलहाल केंद्र सरकार और स्थानीय संगठनों- लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के बीच चल रही बातचीत अटक गई है. 15 जुलाई को होने वाली मीटिंग पहले टली, फिर 25 और 28 जुलाई को भी नहीं हो पाई. इस देरी से जनता में असंतोष बढ़ रहा है. इसी वजह से करगिल में 10 अगस्त से तीन दिन क भूख हड़ताल आंदोलन भी शुरू हुआ है, जो 11 अगस्त को एक बड़ी जनसभा के साथ समाप्त होगा.

नेताओं में दूरदृष्टि की कमी

उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग हमेशा भारतीय सेना के साथ खड़े रहे हैं और हर जंग में उनका साथ दिया है, लेकिन कुछ नेताओं की दूरदृष्टि की कमी और कुछ कंपनियों को प्राथमिकता देने की नीति से जनता की मांगें अनदेखी हो रही हैं. उनका मानना है कि यह न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे देश के लिए नुकसानदेह है और इससे सीमाई इलाकों की स्थिरता और सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है.

सरकार ने मांगों पर नहीं दिया ध्यान

वांगचुक ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इसमें 5-6 हफ्तों की लंबी भूख हड़ताल या लेह से दिल्ली तक कई बार पैदल मार्च शामिल हो सकता है. उन्होंने कहा,'दुनिया को देखना चाहिए कि गांधी के रास्ते पर चलना कितना कठिन है.'

लद्दाख के लोगों को दी मुख्य मांगें

लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था. तब से यहां के लोग दो मुख्य मांगें कर रहे हैं, राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा, ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और रोजगार संरक्षित रह सके. आखिरी बार 27 मई को उच्च स्तरीय समिति (HPC) की मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें रिजर्वेशन और डोमिसाइल से जुड़े मुद्दे सुलझाए गए थे, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मांगें, जैसे राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा, अब तक लंबित हैं, जिससे लद्दाख में असंतोष और आंदोलन का माहौल बना हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Sonam Wangchuk

Trending news

लद्दाख की तरह विकास तो तिब्बत में भी हुआ लेकिन लोग खुश नहीं, क्यों बोले वांगचुक?
Sonam Wangchuk
लद्दाख की तरह विकास तो तिब्बत में भी हुआ लेकिन लोग खुश नहीं, क्यों बोले वांगचुक?
IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया PAK, 5 जेट्स गिराने पर मंत्री ने खोल डाली झूठ की दुकान
operation sindoor
IAF चीफ के दावे से बिलबिलाया PAK, 5 जेट्स गिराने पर मंत्री ने खोल डाली झूठ की दुकान
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
Punjab
AAP सरकार का नशा तस्करी पर प्रहार, पंजाब में PAK बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
CM Devendra Fadnavis
'हम जितवा देंगे 160 सीटें...', शरद पवार पर भड़के फडणवीस, अब क्यों खुलासा कर रहे हैं?
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
india pakistan news
बालाकोट का कौन सा 'भूत' बच गया था? एयर चीफ ने अब बताया, ऑपरेशन सिंदूर में वो भी साफ
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
AIR INDIA
मुसीबत नहीं छोड़ रही पीछा, अब मुंबई एयरपोर्ट पर डेटा नेटवर्क में हो गई गड़बड़
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
operation sindoor
किस ब्रह्मास्त्र ने PAK को पीटा? किससे भारत ने मिट्टी में मिलाए हथियार, जानें
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
;