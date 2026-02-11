Advertisement
trendingNow13105777
Hindi Newsदेशकर्नाटक में दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा पर लगे रोक, दरगाह प्रबंधन ने SC में दायर की याचिका

कर्नाटक में दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा पर लगे रोक, दरगाह प्रबंधन ने SC में दायर की याचिका

Karnataka Dargah Controversy: कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित लाडले मशक दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजा रोकने के लिए दरगाह प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. प्रबंधन ने धार्मिक स्वरूप बदलने की आशंका जताई है. जिसपर चीफ जस्टिस ने पहले हाई कोर्ट जाने की बात कही और सुनवाई पर विचार का भरोसा दिया है.

 

Written By  Arvind Singh|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Mahashivratri Puja Controversy: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में लाडले मशक दरगाह परिसर के अंदर मौजूद, राघव चैतन्य शिवलिंग की शिवरात्रि पर पूजा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. दरगाह प्रबंधन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि वहां कोई नया निर्माण या बदलाव न किया जाए जिससे उस जगह का मौजूदा धार्मिक स्वरूप बदल जाए.

SC ने सुनवाई का भरोसा दिया

दरगाह की ओर से वरिष्ठ वकील विभा दत्ता माखीजा ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा, उन्होंने आग्रह किया कि कोर्ट 15 फरवरी को महाशिवरात्रि आने से पहले इस मामले की सुनवाई कर ले. चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे लेकिन इस मामले में पहले हाई कोर्ट जाने के बजाए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई है. याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था.

Add Zee News as a Preferred Source

विवाद की वजह क्या है

इस मामले में विवाद जिस दरगाह को लेकर है उसका नाम 14वीं सदी के सूफी संत हजरत शेख अलाउद्दीन अंसारी के नाम पर है. वहीं दरगाह परिसर में 15वीं सदी के हिंदू संत राघव चैतन्य की भी समाधि भी मानी जाती है. परिसर में राघव चैतन्य शिवलिंग नाम की सरंचना भी है. इस जगह पर पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पूजा/इबादत करते रहे हैं.

हालांकि, साल 2022 में पूजा के अधिकार को लेकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जब कुछ शरारती तत्वों ने शिवलिंग पर गंदगी फेंक दी. इसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद गहरा गया. 2025 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 हिंदुओं को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति दी थी.

धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश

दरगाह मैनेजमेंट  की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 2026 में फिर से सिदरामय्या हिरेमठ नाम के व्यक्ति याचिका दाखिल कर इजाजत मांगी है कि उन्हें और दूसरे भक्तों को 15 फरवरी को पूजा करने दी जाए. 2025 में भी उसी व्यक्ति की याचिका पर 15 लोगों को पूजा की अनुमति मिली थी.

ये भी पढ़ें: 'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस

याचिका में कहा गया है कि यह एक सोची-समझी कोशिश है, जिससे दरगाह का धार्मिक स्वरूप बदला जा सके. हर साल शिवरात्रि के समय याचिकाएं दाखिल की जाती हैं ताकि पहले कोर्ट से अस्थायी पूजा की अनुमति मिले फिर उसे परंपरा बता कर बाद में इस आधार पर उस जगह के धार्मिक स्वरूप को बदला जाए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

Mahashivratri pujaKarnataka Dargah Controversy

Trending news

शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
bengal violence
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर