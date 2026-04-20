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Hindi Newsदेश30 साल से खरीद रहे थे किस्मत... मैया ने 80 साल की उम्र में सुनी रिटायर्ड पोस्टमास्टर की अर्जी, लुधियाना में लगवा दी लॉटरी 6 करोड़ की

30 साल से खरीद रहे थे किस्मत... मैया ने 80 साल की उम्र में सुनी रिटायर्ड पोस्टमास्टर की अर्जी, लुधियाना में लगवा दी लॉटरी 6 करोड़ की

'लगवा दे, मईया...जय हो, लगवा दे, मईया लाटरी, दस करोड़ की...' माता की ये भेंट लोग सच्चे मन और श्रद्धा से शीश नवाकर गुनगुनाते हैं. माता रानी मेहरबान हो जाएं तो झोलियां भर देती हैं. ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आस्था की बात है, जिसकी ताजा मिसाल पंजाब के लुधियाना में देखने को मिली. जहां एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर ने 6 करोड़ की लॉटरी जीतकर मैया का शुक्र अदा किया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:58 PM IST
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6 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले पिता-पुत्र की एआई फोटो
6 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले पिता-पुत्र की एआई फोटो

Punjab Baisakhi Lottery Ludhiana: ऊपरवाला जब भी देता है, छप्पर फाड़कर देता है. ये मिसाल पंजाब के लुधियाना में उस वक्त सही साबित हुई. जब शहर की एक लॉटरी एजेंसी से टिकट खरीदकर दिल्ली के 80 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड पोस्टमास्टर रातों-रात करोड़पति बन गए. उन्होंने जो लॉटरी टिकट खरीदी थी, उस पर 6 करोड़ रुपए का इनाम निकला है. दिल्ली के पश्चिम विहार के रिटायर्ड पोस्टमास्टर ओमप्रकाश के लिए इस बार की बैसाखी बंपर खुशियां लेकर आईं. ओमप्रकाश पिछले 30 सालों से लाटरी खरीद रहे थे. बैसाख के पवित्र महीने की शुरुआत 3 अप्रैल को हुई थी. ओमप्रकाश जी ने ये टिकट उन्होंने 1 अप्रैल को लाटरी गांधी ब्रदर्स की घंटा घर स्थित दुकान नंबर 55 से ये टिकट खरीदा था.

500 रुपये की टिकट ने दिलाए 6 करोड़, लकी नंबर B-सीरीज 520720

18 अप्रैल को बैसाखी बंपर का 6 करोड़ रुपए का उनका पहला इनाम निकल आया. पहला इनाम B-सीरीज 520720 नंबर है. इस लाटरी को ओमप्रकाश ने 500 रुपए में खरीदा था. इस तरह से 500 रुपये ने उन्हें 6 करोड़ का इनाम जितवा दिया. उनका पूरा परिवार चौंक गया जब उन्हें बंपर लाटरी जीतने का पता चला.

पैशन ने बदल दी जिंदगी

ओम प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'लॉटरी खेलना मुझे पसंद था. अक्सर मैं कोरियर के जरिए रिश्तेदारों से लॉटरी की टिकटें मंगवाता था. मैंने लाटरी वाली एप्लीकेशन चेक की तो मुझे पता चला कि मेरा बंपर लग गया है. हमने गांधी ब्रदर्स को फोन लगाया, उस दिन बात न हो पाई. अगले दिन उन्होंने हमें लुधियाना बुलाया. हमारी लॉटरी क्लेम करवाई. लाटरी क्लेम करने में हमारे सिर्फ कागजात लगे, हमसे एक भी पैसा फालतू नहीं लिया गया. 

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परिवार में जश्न

ओम प्रकाश का बेटा मनोज अपने पिता और पूरे परिवार की देखरेख करता है. दिल्ली के रहने वाले ओमप्रकाश ने बताया कि इससे पहले कभी कोई इनाम नहीं जीता था. दिल्ली के रहने वाले रिटायर्ड पोस्टमास्टर लुधियाना में अपने रिश्तेदारों के पास आते-जाते रहते थे. उनकी साली लुधियाना में ही रहती हैं. इनाम जीतने पर सबसे पहले उन्होंने बेटे मनोज को बताया कि ड्रा निकला है. उन्होंने ये भी बताया कि लॉटरी का पैसा मिलने में अभी 10 से 15 दिन लगेंगे.

(यह भी पढ़ें- 'प्याज खाता हूं दिमाग नहीं खाता...', झारग्राम में प्रचार के बीच 'झालमुरी' खाने पहुंचे पीएम मोदी, वायरल हुआ वीडियो)

परिवार ने सेंटर पर पहुंचकर जश्न मनाया. पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. उनके बेटे मनोज ने कहा कि पिता को पोस्ट ऑफिस से पेंशन मिलती है. इस कारण उन्हें पैसों का कोई लालच नहीं है. ये पैसा जो मिलेगा उसका सही इस्तेमाल करेंगे. इलाके में जो जरूरतमंद होंगे, वे अनाथ आश्रम में भी जरूर मदद करेंगे. ये पैसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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