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Hindi Newsदेशदिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में लू चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?

दिल्ली में झील सूखी, कश्मीर में 'लू' चली... ये गर्मी जंग से ज्यादा खतरनाक कैसे है?

सतीशन केरल के सीएम हैं. केरल ऐसा राज्य है जहां से देश में मॉनसून की शुरुआत होती है और इस बार मॉनसून के आने का इंतजार पहले से कहीं ज्यादा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार गर्मी नहीं भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर ये है कि कश्मीर में लू चल रही है. लू की वजह से कश्मीर आने वाले टूरिस्ट निराश हो रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 23, 2026, 12:04 AM IST
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Weather Heatwave crisis: सतीशन केरल के सीएम हैं. केरल ऐसा राज्य है जहां से देश में मॉनसून की शुरुआत होती है और इस बार मॉनसून के आने का इंतजार पहले से कहीं ज्यादा है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार गर्मी नहीं भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर ये है कि कश्मीर में लू चल रही है. लू की वजह से कश्मीर आने वाले टूरिस्ट निराश हो रहे हैं. इधर दिल्ली की झीलें भी सूख रही हैं. दिल्ली के संजयनगर की झील तेज गर्मी की वजह से सूख चुकी है. पानी की एक बूंद नहीं दिख रही.

दुनिया के जिन 22 सबसे गर्म शहरों में 22 मई को पारा 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया. वे सभी के सभी शहर भारत के ही हैं. इनमें से 13 शहर तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं. इसके अलावा ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम 48 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया में सबसे गर्म शहर रहे.

हम इस गर्मी को जंग से भी भयावह क्यों कह रहे हैं ये भी आपको जानना चाहिए. वैश्विक संस्थाओं के आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया भर के तमाम छोटे-बड़े युद्धों और सैन्य ऑपरेशन में हर साल लगभग एक लाख साठ हजार लोगों की जान जाती है. यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है. अब गर्मी वाली जंग के आंकड़े को सामने रखकर देखिए. प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में हर साल भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण पांच लाख 46 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है.

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यानी दुनिया के तमाम युद्धों में जितनी जानें जाती हैं. उससे तीन गुना से भी ज्यादा लोगों की जान हर साल गर्मी से जा रही है. यानी इस लिहाज से गर्मी जंग से भी तीन गुना ज्यादा खतरनाक है. और इस बार गर्मी वाकई भीषण है. इतनी भीषण कि हिल स्टेशन भी तप रहे हैं. बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध कश्मीर में भी गर्मी पड़ रही है.

हमारे देश के हिल स्टेशन भी इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से तप रहे हैं. पहाड़ों के इस तरह उबलने का मुख्य कारण सर्दियों में बर्फबारी की भारी कमी है. इस मई के महीने में शिमला का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया..जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है. मसूरी और नैनीताल में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से सात डिग्री तक ज्यादा है. श्रीनगर और सोलन का भी हाल ऐसा ही रहा. यहां तक कि यमुनोत्री धाम में रिकॉर्ड 24 डिग्री तापमान दर्ज हुआ.

आगे गर्मी और बढ़ने वाली है. सवाल है, ये गर्मी इतनी भयावह क्यों होती जा रही है. आखिर कौन से ऐसे कारक हैं जो इस मुसीबत को बढ़ा रहे हैं. इसका एक प्रमुख कारण है सुपर अल-नीनो. वर्ष 1950 के बाद से सिर्फ पांच बार सुपर अल-नीनो आया है और इस साल इसके आने की 33 फीसदी आशंका है. इसका परिणाम यह होगा कि मानसून में सामान्य से 8 फीसदी की कमी आ सकती है. देश के 60 फीसदी किसान सीधे संकट में आ जाएंगे क्योंकि वे सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर हैं.

गर्मी का यह संकट सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का नहीं है बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था की कमर भी तोड़ रहा है. अधिक गर्मी के कारण भारत को हर साल लगभग साढ़े 13 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. तापमान में हर 1 डिग्री की वृद्धि होने पर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 16 फीसदी तक गिर जाती है. कृषि क्षेत्र में हर एक डिग्री तापमान बढ़ने पर गेहूं की उपज 7 फीसदी कम हो जाती है. आशंका है कि वर्ष 2030 तक गर्मी के कारण भारत में 34 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं.

इसके साथ ही ग्राउंड-लेवल ओजोन का प्रदूषण उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में तेजी से बढ़ रहा है. आमतौर पर ओजोन को हम पृथ्वी के रक्षक के रूप में जानते हैं. इसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन कहते हैं. जो पृथ्वी से बहुत ऊपर वायुमंडल में स्थित है. ये सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है. लेकिन इस समय उत्तर भारत में जो ओजोन बढ़ रही है. वह रक्षा करने वाली नहीं बल्कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली जहरीली ओजोन है. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में गर्मियों के दौरान इस ओजोन का स्तर सुरक्षित राष्ट्रीय सीमा से लगातार ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है. यह सीधे तौर पर एक विनाशकारी प्रदूषक है जो हमारी सांसों में धीमा जहर घोल रहा है. ग्लोबल वार्मिंग का असर भी देश पर साफ दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1901 से लेकर अब तक भारत का औसत वार्षिक तापमान दशमलव 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है.  देखने में यह आंकड़ा बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन पर्यावरण विज्ञान की भाषा में यह एक बहुत बड़ा संकट है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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