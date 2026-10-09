Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /PM का अपमान नहीं सह सकते..., कोकरोचों से पहले दिल्ली की सड़कों पर हिट जनता पार्टी का प्रदर्शन, CJP पर जमकर निकाली भड़ास

'PM का अपमान नहीं सह सकते...,' कोकरोचों से पहले दिल्ली की सड़कों पर हिट जनता पार्टी का प्रदर्शन, CJP पर जमकर निकाली भड़ास

Lal Hit Janta Party Protest: देशभर में CJP के प्रदर्शन के विरोध में शुक्रवार को 'लाल हिट जनता पार्टी' से जुड़े युवाओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 09, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 02:22 PM IST
'PM का अपमान नहीं सह सकते...,' कोकरोचों से पहले दिल्ली की सड़कों पर हिट जनता पार्टी का प्रदर्शन, CJP पर जमकर निकाली भड़ास

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2027 में घूमने के लिए कहां भाग रहे हैं भारतीय मुसाफिर? रिपोर्ट ने खोला पूरा कच्चा...
2
3
4
5