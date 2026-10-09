'PM का अपमान नहीं सह सकते...,' कोकरोचों से पहले दिल्ली की सड़कों पर हिट जनता पार्टी का प्रदर्शन, CJP पर जमकर निकाली भड़ास

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा,' विपक्षी पार्टियां आज हर किसी का एक-एक कर इस्तीफा मांग रही हैं. अगर कोई देश के लिए अच्छा करेगा तो ये एक दिन उसका भी इस्तीफा मांग लेंगे. इनकी ओर से एक तो इस्तीफे की मांग की जा रही है और दूसरी ओर अमर्यादित टिप्पणियां की जा रही हैं. हम लोग प्रधानमंत्री का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं. हमारी मांग है कि इनके प्रदर्शन को रोका जाए.' एक अन्य शख्स ने कहा,' हम लोग देशहित में यहां आए हैं. 'कॉकरोच जनता पार्टी' और जंतर-मंतर पर जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं. कभी शिक्षा मंत्री और कभी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं. कल को इनकी ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा. हम यही चाहते हैं कि 10 अक्टूबर 2026 को जो यहां विरोध प्रदर्शन होने वाला है, वो न हो. हम लोग उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं.'