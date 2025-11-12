Advertisement
Lal Qila Blast: 6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले ही कर बैठे ब्लास्ट!

Red Fort Blast: अधिकारियों ने बताया कि जैश-ए-मोहम्मद के वाइट कॉलर मॉड्यूल में जिन 8 आरोपियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ में पूरे प्लान का पता चला है. इसके अलावा इन आरोपियों के दोस्तों, पड़ोसियों और परिवारों के बयान भी लिए गए हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:16 PM IST
Red Fort Blast: लाल किला बम धमाका मामले की अब परतें खुल रही हैं. जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वह ऐसे राज उगल रहे हैं, जिनको सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है. दरअसल जिस उमर नबी ने लाल किले की लाल बत्ती पर विस्फोट किया, वह 6 दिसंबर को जोरदार ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था. 6 दिसंबर को ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी.

पकड़े गए आरोपियों ने उगले राज

6 दिसंबर को करना चाहते थे ब्लास्ट

कैसे फेल हुआ प्लान?

उमर नबी का प्लान तब फेल हो गया, जब आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद उर्फ मुसैब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया. उसी के कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था. अधिकारियों के मुताबिक, माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से उमर डर गया और उसने हड़बड़ी में ब्लास्ट कर दिया. 

अधिकारियों के मुताबिक, उमर अकेला शख्स था और पढ़ने-लिखने में होशियार था. वह साल 2021 में मुजम्मिल के साथ तुर्किये भी गया था, जहां दोनों जैश के ओवरग्राउंड वर्कर्स से मिले थे. 

इस यात्रा के बाद उमर पूरी तरह बदल गया और वह मुजम्मिल के साथ मिलकर विस्फोटक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट और सल्फर जमा करने लगा. 

अधिकारियों के मुताबिक, उमर ने बाकियों को दिसंबर के आतंकी प्लान के बारे में बताया था और वह आई20 कार में विस्फोटक रखकर इसकी तैयारी कर रहा था. 

इंटरनेट से वीबीआईईडी बनाने की कर रहा था तैयारी

अधिकारियों ने बताया कि संभावना है कि वह इंटरनेट पर मौजूद ओपन सोर्सेज से व्हीकल बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (वीबीआईईडी) बनाने और विस्फोट सर्किट के बारे में जानकारी लेने के बाद उसे असेंबल कर रहा था. 

अधिकारियों ने बताया कि उमर 10 नवंबर को उस समय घबरा गया होगा जब फरीदाबाद के एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने टेलीविजन पर घोषणा की कि फरीदाबाद में 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद करके एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है. 2,900 किलोग्राम विस्फोटक में 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ भी शामिल था, जो मुजम्मिल के किराये के घर से मिला था. 

तीन घंटे मस्जिद में रुका और फिर किया ब्लास्ट

इसके बाद उमर ने चारदीवारी वाली शहर की एक मस्जिद में शरण ली, जहां वह सोमवार शाम तीन घंटे रुका और फिर गाड़ी चलाकर निकल गया. समय से पहले ही एक विस्फोट हो गया. अधिकारियों ने बताया कि VBIED भी अधूरा था, क्योंकि छर्रे अभी तक जोड़े नहीं गए थे. 

गिरफ्तार किए गए आठ आतंकियों में से सात कश्मीर के हैं, जिनके नाम हैं श्रीनगर के नौगाम से आरिफ निसार डार उर्फ ​​साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद; शोपियां से मौलवी इरफान अहमद; गंदेरबल के वाकुरा इलाके से ज़मीर अहमद अहंगर उर्फ ​​मुतलाशा; पुलवामा के कोइल इलाके से डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई उर्फ ​​मुसैब और कुलगाम के वानपोरा इलाके से डॉ. अदील. डॉ. शाहीन सईद लखनऊ से है.

अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद से पहले वह कुछ दिनों के लिए कश्मीर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां गया था. इस दौरान उसने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा था कि वह अगले 3 महीने तक बात नहीं कर पाएगा. पुलिस ने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की है. जाहिर है कि वह विस्फोटक से ब्लास्ट कर कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड रहने की प्लानिंग कर रहा था.  

 

