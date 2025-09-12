लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी; ऑक्शन से हुई 1.65 करोड़ से अधिक की कमाई

Lalbaugcha Raja: मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की विदाई के बाद उनके चरणों में चढ़ाए गए चढ़ावों की नीलामी पूरी हो गई है. जानकारी के मुताबिक, इसमें सोने के जेवर, चांदी और नगद दान शामिल हैं. इस बार की नीलामी में कुल 108 वस्तुओं की नीलामी हुई है. नीलामी से प्राप्त कुल राशि 1 करोड़ 65 लाख 71 हजार 111 रुपये है. नीलामी में सबसे अधिक कीमत 11 लाख 31 हजार रुपये की रही, जो 10 तोला सोने के बिस्कुट के लिए थी. नीलामी में कई भक्तों ने लालबाग के राजा के प्रसाद के रूप में सोने, चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदीं. गुरुवार को हुई इस नीलामी में मुंबई और उसके बाहर के भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.

Mumbai, Maharashtra: On the annual auction, President of Lalbaghcha Raja Mandal Balasaheb Kamble says, "...If participants have devotion and faith, it should be ensured that everyone receives it..."

वार्षिक नीलामी में कई लोगों ने लिया हिस्सा

पहले सफल बोलीदाताओं में मुलुंड निवासी नागेश देसाई भी शामिल थे जिन्होंने 50000 रुपये में 56 ग्राम चांदी की गणपति मूर्ति खरीदी जबकि बोली 5000 रुपये से शुरू हुई थी एक अन्य बिक्री में गोरेगांव के सुयोग वार्डे ने अपने चाचा अनिल म्हात्रे की ओर से चांदी का मूषक (चूहा) खरीदने के लिए 38000 रुपये की बोली लगाई. बोरीवली की जयश्री शाह ने 244 ग्राम चांदी के मोदक के लिए 41000 रुपये की बोली लगाई. इस बीच, दो दोस्तों लालबाग के राजेंद्र चव्हाण और उल्हासनगर के सुरेश जसवानी ने संयुक्त रूप से 25000 रुपये में चांदी का गदा खरीदा, जबकि ताड़देव के दिलीप अंधाले ने 35000 रुपये में चांदी का नारियल खरीदा. दिन की बिक्री में सबसे ऊपर पनवेल निवासी अशोक चोरडिया ने 61000 रुपये की बोली के साथ एक बड़ा चांदी का मोदक खरीदा. इस बीच, वार्षिक नीलामी पर लालबाग के राजा मंडल के अध्यक्ष बालासाहेब कांबले ने कहा कि यदि प्रतिभागियों में भक्ति और विश्वास है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी को यह प्राप्त हो. बता देे, लालबाग के राजा में वार्षिक नीलामी एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है जिससे प्राप्त आय से मंडल द्वारा आयोजित सामुदायिक और धर्मार्थ गतिविधियों को सहायता मिलती है.