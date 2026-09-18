/सोना, चांदी और डॉलर: लालबागचा राजा के चरणों में भक्तों ने दिल खोलकर लुटाया प्यार, 3 दिन में मिला करोड़ों का चढ़ावा

मुंबई के मशहूर 'लालबागचा राजा' के दरबार में बप्पा के भक्तों ने दिल खोलकर खजाना लुटाया है. गणेशोत्सव के पहले 3 दिनों में ही लालबागचा राजा मंडल को 3.18 करोड़ रुपये से ज्यादा का चढ़ावा मिला. दान पेटियों से करोड़ों की नकदी के साथ-साथ भारी मात्रा में सोना, चांदी और अमेरिकी डॉलर तक निकले हैं. पंडाल में आम श्रद्धालुओं से लेकर बॉलीवुड सितारे, बड़े राजनेता और उद्योगपति लगातार बप्पा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं.10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के बड़े राजनेता, उद्योगपति और बॉलीवुड सितारे बप्पा के चरणों में शीश नवा रहे हैं.
उत्सव के पहले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचे थे. इसके अलावा अंबानी परिवार, अभिनेता शाहरुख खान अपने बेटे अबराम के साथ, और अभिनेता रणवीर सिंह भी बप्पा का आशीर्वाद लेने पंडाल में नजर आए.
लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के अनुसार, हर दिन पूजा अनुष्ठान संपन्न होने के बाद दान पेटियों को खोला और गिना जाता है.
इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पहले 3 दिनों के भीतर दान पेटियों से 1.9 करोड़ रुपये नकद मिले हैं. 647.47 ग्राम सोना चढ़ावे में आया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 98.9 लाख रुपये है.
चांदी लगभग 12.3 किलो मिली है, जिसकी कीमत करीब 30.35 लाख रुपये आंकी गई है. दान पेटियों में अमेरिकी डॉलर समेत कई विदेशी मुद्राएं भी निकली हैं, जिनका मौजूदा विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) के आधार पर अलग से मूल्यांकन किया जा रहा है.
चढ़ावे में सोने की चूड़ियां, चेन, चांदी के पेन और चांदी से बने नक्काशीदार क्रिकेट बैट जैसी अनोखी भेंट शामिल हैं.
पहला दिन (15 सितंबर): 48.5 लाख रुपये नकद, 66.77 ग्राम सोना और 2,806 ग्राम चांदी.
दूसरा दिन (16 सितंबर): 88.9 लाख रुपये नकद, 226.12 ग्राम सोना और 5,516 ग्राम चांदी.
तीसरा दिन (17 सितंबर): 53 लाख रुपये नकद, 354.58 ग्राम सोना और 4,067 ग्राम चांदी.
दान पेटियों को खोलने और गिनती का काम पूरी पारदर्शिता से होता है. इस दौरान बीएमसी (BMC) के अफसर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रतिनिधि और ट्रस्ट के सदस्य खुद मौजूद रहते हैं. ट्रस्ट के मुताबिक, नकद रकम सीधे बैंक खाते में जमा करा दी जाती है. इस पूरे पैसे और गहनों का इस्तेमाल साल भर गरीबों के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और समाज सेवा से जुड़े नेक कामों में होता है. 14 सितंबर से शुरू हुआ यह 10 दिनों का गणेशोत्सव 25 सितंबर तक चलेगा.