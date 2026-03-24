रंधावा सुसाइड केस में पूर्व AAP मंत्री की आज कोर्ट में पेशी, केजरीवाल बोले- हम कार्रवाई करने में नहीं करते संकोच

Laljit Singh Bhullar Arrested: पंजाब के अमृतसर में पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में हिरासत में लिया गया है.

भुल्लर की आज कोर्ट में पेशी

अमृतसर के डीसीपी (जांच) रविंदर पाल सिंह संधू ने बताया कि भुल्लर को सीआईए स्टाफ कार्यालय में रखा गया है और उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर का इस्तीफा पहले ही स्वीकार कर लिया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाती है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

जानें भुल्लर पर क्या हैं आरोप?

आरोप है कि गगनदीप सिंह रंधावा को मंत्री भुल्लर द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली. इस मामले में भुल्लर के अलावा उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और सहयोगी दिलबाग सिंह को भी आरोपी बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना देरी के निष्पक्ष कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और चाहे मंत्री ही क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई तय है.

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

वहीं, कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी छवि बचाने में ज्यादा रुचि ले रही है.

यूनियन ने भी किया प्रदर्शन

पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन यूनियन ने भी इस मामले में न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति में घमासान तेज हो गया है.

ये भी पढ़ें: ‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में 10 लाख तक फ्री इलाज...' CM मान पेश किया हेल्थ रिपोर्ट कार्ड

एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बता रही है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है. अब सबकी नजरें अदालत की कार्यवाही और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं, जो इस मामले की दिशा तय करेगी.