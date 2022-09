Lalu Prasad Yadav: लालू प्रसाद यादव का अमित शाह पर बड़ा हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

Lalu Prasad Yadav Targets Amit Shah: बिहार की राजनीति को लेकर भाजपा और राजद में जुबानी जंग तेज हो गई है. भाजपा से गठबंधन तोड़ने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन पर और नीतीश कुमार पर हमला बोला था. अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं. इसके साथ ही राजद प्रमुख ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने से एक दिन पहले विपक्षी एकता की आवश्यकता पर जोर दिया.

अमित शाह पर लालू प्रसाद यादव का हमला

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं. उनकी सरकार वहां (बिहार) हटा दी गई है. इसे (भाजपा) 2024 में भी हार का सामना करना पड़ेगा. इसलिए वह वहां जा रहे हैं और जंगल राज और उन सभी चीजों की बात कर रहे हैं. क्या जब वह गुजरात में थे तो उन्होंने ऐसा किया था?

लगा दिया बड़ा आरोप

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जब वह (अमित शाह) गुजरात में थे, तब वहां जंगल राज था. उन्होंने कहा कि अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं. गृह मंत्री के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि भाजपा 2024 में फिर से केंद्र में और फिर अगले साल बिहार में सरकार बनाएगी, उन्होंने कहा, 'हम इसे देखेंगे.'

सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात

भाजपा के यह कहने के साथ कि कुमार राजद को बाद में सत्ता की खोज में छोड़ देंगे, यादव ने कहा कि वे अब साथ हैं. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के रविवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने की संभावना है. खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम विपक्षी एकता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह उनकी बैठक का एजेंडा होगा.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar and RJD chief Lalu Prasad Yadav to meet Congress interim president Sonia Gandhi on September 25, in Delhi.

(File photos) pic.twitter.com/x43Kmfneb1

— ANI (@ANI) September 24, 2022