ममता को मिले INDIA की कमान... लालू ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन, राउत भी बोल पड़े 'सोचना चाहिए'

Lalu Yadav: हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में करारी हार के बाद 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दलों ने नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर उन्हें 'इंडिया' का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो वो उसे सफलतापूर्व साबित करके दिखाएंगी. इसी कड़ी में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी कह दिया है कि ममता के हाथों में नेतृत्व सौंप देना चाहिए. इसके अलावा लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी विवादित बयान दे दिया है.

लालू यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस को इस पर ऐतराज नहीं होगा? तो लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है. आरजेडी प्रमुख ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि हम अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं.

#WATCH | Patna: Former Bihar CM and RJD chief Lalu Yadav says, "... Congress's objection means nothing. We will support Mamata... Mamata Banerjee should be given the leadership (of the INDIA Bloc)... We will form the government again in 2025..." pic.twitter.com/lFjXGkKrPm

​दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा पर निकलने जा रहे हैं. उनके इस कदम पर विपक्षी पार्टियां अलग-अलग तरह से प्रतिक्रियाएं दे रही है. लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार आंख सेंकने जा रहे हैं. इसके अलावा लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने भी इसको लेकर इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं. तेजस्वी यादव ने इसे फिजूलखर्ची बताया है.

इसके अलावा शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा,'राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है. वे हम सबके नेता हैं. अगर हमारे कुछ सहयोगी, चाहे वो TMC हो, लालू जी हों, अखिलेश जी हों, INDIA गठबंधन के बारे में उनकी राय अलग है. हम सबने मिलकर INDIA गठबंधन बनाया है. अगर कोई कुछ नया कहना चाहता है और भारत गठबंधन को मजबूत करना चाहता है. तो इस पर विचार किया जाना चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए.'

#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "No one is questioning Rahul Gandhi's leadership...he is the leader of all of us...if some of our allies, be it TMC, Lalu ji, Akhilesh ji, have a different opinion about the INDIA alliance...we all have formed the INDIA… pic.twitter.com/teN5tv39hV

