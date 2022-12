Lalu Yadav का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपेरशन सफल, बेटी रोहिणी ने दान की किडनी

Lalu Yadav Kidney Operation: आरजेडी संरक्षक लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर के एक अस्तपाल में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफल रहा. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की है. लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया.

बिहार के उपमुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्व यादव ने ट्वीट किया, 'पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थियेटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया. डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ है. आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद.'

तेजस्वी की बहन मीसा भारती ने ट्वीट किया, 'पापा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया है, पापा अभी ICU में हैं, होश में हैं और बातें कर पा रहे हैं! आप सबकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद!'

ऑपरेशन से पहले रोहिणी ने लालू के साथ फोटो ट्वीट की. उन्होने लिखा- रेडी टु रॉक एंड रोल. मेरे लिए इतना ही काफी है, आपकी खैरियत मेरी जिंदगी है. रोहिणी और लालू दोनों का ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव है. फिलहाल दोनों ही आईसीयू में हैं.

Ready to rock and roll

Wish me a good luck pic.twitter.com/R5AOmFMW0E

— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) December 5, 2022