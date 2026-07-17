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'ऐसे तो विदेशी नागरिक भी...' , HC ने क्यों कहा जमीन के कागज से नागरिकता सिद्ध नहीं होती; जानिए क्या है पूरा मामला?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपति के दस्तावेज या भूमि के कागज भारतीय नागरिक होने का दस्तावेज नहीं हो सकता है. उच्च न्यायालय ने कहा कि कई जगहों पर विदेशी नागरिक भी भारत में संपत्ति खरीदते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 17, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:29 PM IST
'ऐसे तो विदेशी नागरिक भी...' , HC ने क्यों कहा जमीन के कागज से नागरिकता सिद्ध नहीं होती; जानिए क्या है पूरा मामला?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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