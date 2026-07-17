'ऐसे तो विदेशी नागरिक भी...' , HC ने क्यों कहा जमीन के कागज से नागरिकता सिद्ध नहीं होती; जानिए क्या है पूरा मामला?

Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान नागरिकता को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. उच्च न्यायालय ने माना कि केवल जमीन के रिकॉर्ड और संपत्ति के दस्तावेज किसी के लिए भारतीय नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है. कोर्ट ने कहा कि भारत में कई विदेशी नागरिक भी संपत्ति खरीदते हैं, लेकिन इससे वह अपने आप भारतीय नागरिक नहीं बन जाते हैं.
दरअसल, उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में जून के महीने में कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के आरोप में हिरासत में लिए गए नासिर मोल्ला की ओर से दायर याचिका में कई गई. वर्तमान में घुसपैठिया नासिर मोल्ला एक डिटेंशन सेंटर में है और उसके एक रिश्तेदार की ओर से कलकत्ता एचसी का दरवाजा खटखटाया गया था.
बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया था कि हिरासत में लिया गया शख्स भारतीय नागरिक है. हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित व्यक्ति ने खुद को विदेशी नागरिक होने की बात स्वीकारी है. वहीं, इसी मसले पर अदालत ने याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था.
हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई ऐसा ठोस दस्तावेज नहीं संलग्न किया गया, जिससे भारतीय नागरिकता सिद्ध होती हो. इस दौरान कोर्ट के सामने केवल भूमि रिकॉर्ड का हवाला दिया गया था.
इस दस्तावेज को लेकर हाईकोर्ट ने कहा भूमि रिकॉर्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है. अदालत की ओर से कहा गया कि यदि कोई विदेशी नागरिक भी भारत में अचल संपत्ति खरीदता है, तो केवल इस आधार पर उसको भारतीय नागरिकता नहीं माना जा सकता है.
इस दौरान हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को एक और मौका दिया गया. एचसी ने कहा कि 20 जुलाई से पहले कोई ऐसा दस्तावेज पेश करना होगा, जिससे यह साबित किया जा सके कि वह भारतीय नागरिक है.
गौरतलब है कि हाल में नागरिकता को लेककर कई मामले सामने आए हैं. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है. सरकार ने का था कि पासपोर्ट यात्रा से संबंधी दस्तावेज है और कुछ परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी जारी किया जा सकता है.