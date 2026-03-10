Advertisement
Land of Black Diamond: जमीन से फूटता है खजाना, बना देता है मालामाल, भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड

Land of Black Diamond: जमीन से फूटता है 'खजाना', बना देता है मालामाल, भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड

West Bengal Asansol: भारत के हर राज्य की कोई ना कोई खासियत है. कोई कपड़े के लिए फेमस है तो कोई चूड़ी के  लिए. कहीं ड्राई फ्रूट्स ज्यादा पाए जाते हैं तो कहीं हीरों का व्यापार होता है. भारत का ऐसा ही एक शहर है, जिसे काले हीरे की धरती कहा जाता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 08:12 PM IST
Land of Black Diamond: जमीन से फूटता है 'खजाना', बना देता है मालामाल, भारत के इस शहर को कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड

Land of Black Gold: भारत का कोई ना कोई राज्य किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है.किसी जगह का खाना शानदार है तो कहीं के बीच. कहीं के मसाले तो कहीं के ड्राई फ्रूट्स. कई राज्य ऐसे हैं, जो जीडीपी के लिहाज से देश की तरक्की में काफी योगदान देते हैं.लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि देश की ग्रोथ में भी बढ़-चढ़कर योगदान देता है. इस राज्य में कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा है और यहां माइनिंग का काम भी खूब होता है.इस राज्य को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है.

काफी पुराना है इतिहास

हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की.यहां ब्लैड डायमंड का मतलब कोयले से है. इस शहर का औद्योगिक इतिहास काफी पुराना है.

कोयले से भरपूर इलाके अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और रोजगार के हब बन जाते हैं. एक भारतीय शहर, जिसे 'लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड' के नाम से जाना जाता है, ने देखा है कि उसके कोयला खदानों ने लोकल इकॉनमी को बदल दिया है और शहरी विकास को बढ़ावा दिया है, और इस कीमती मिनरल के आस-पास कस्बे और शहर बस रहे हैं.

आसनसोल जिले को मिला है टाइटल

लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड वेस्ट बंगाल के आसनसोल शहर को कहा जाता है. इलाके में कोयले की भरपूर मात्रा की वजह से इसे यह नाम दिया गया है.

पश्चिम बंगाल सरकार की वेबसाइट के अनुसार, 'रानीगंज कोयला भंडार से कोल बेड मीथेन उत्पादन की संभावना 12 मिलियन सीयू. मीटर्स/ दिन होने का अनुमान है जो भविष्य के लिए ऊर्जा का एक उपयोगी स्रोत है.'

बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर

पश्चिम बर्धमान की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी लिखा है,'आसनसोल एक इंडस्ट्रियल शहर है जो देश में अपनी बड़ी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है. यह पश्चिम बंगाल राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पश्चिम बर्धमान जिले का हेडक्वार्टर है.'

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), जो कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी है, आसनसोल-रानीगंज बेल्ट में मेन ऑपरेटर है और अपनी ओपन-कास्ट माइंस से हर साल लगभग 30 मिलियन टन (MTPA) प्रोडक्शन करती है और अंडरग्राउंड माइंस से हर साल उसका टारगेट एक्स्ट्रा 10 मिलियन टन प्रोडक्शन का है.

