J&K Landmine Blast: जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर, अस्पताल में तोड़ा दम

Landmine blast Anantnag: जम्मू-काश्मीर में लैंडमाइन के ब्लास्ट होने से एक 17 साल के किशोर की मौत हो गयी. घायल होने के बाद आर्मी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था.
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट का मामला सामने आया है. इसमें एक बच्चे की मौत हो गयी है. लैंडमाइन के फटने से 17 साल का एक बच्चा गंभीर से रूप से घायल हुआ. लेकिन कुछ घंटों बाद ही आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गयी.
ये घटना बीते रविवार को हुई. मृतक बच्चे का नाम शाहिद अहमद है, जो मोहम्मद यूसुफ का बेटा था और लरनु गांव का रहने वाला था. सेना के खुंदरू शिविर के पास ब्लास्ट से गंभीर रूप से घायल होने पर उसे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में श्रीनगर के सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई.
पैर रखते ही हुआ विस्फोट
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब शाहिद खेलते- खेलते अनजाने में शिविर के बाड़ वाले क्षेत्र में चला गया. यहां लैंडमाइन था, जो बच्चे के कदम पड़ते ही फट गया.
खुंदरू गोला-बारूद डिपो और अतीत के हादसे
खुंदरू क्षेत्र में सेना का 21 फील्ड एम्युनिशन डिपो (FAD) है, जो कश्मीर घाटी के सबसे बड़े डिपो में से एक है. यह पहली बार नहीं है कि यहां इस तरह की कोई दुर्घटना हुई है. इस डिपो का दुर्घटनाओं और अनफटे गोले से जुड़ी घटनाओं का इतिहास रहा है. अगस्त 2007 में, डिपो के अंदर एक अचानक विस्फोट के कारण लगी आग में 20 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.
आसपास के गांवों में भी खतरा
लाइव गोला-बारूद का खतरा डिपो की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है. आसपास के गांवों में भी कई बार लाइव गोले फट चुके हैं, जिनका नतीजा अक्सर मौत होता है. मार्च 2018 में, राखी-ब्राह, रानीपोरा इलाके में दो नाबालिग घायल हो गए थे जब एक लाइव गोला, जिससे वे खेल रहे थे, फट गया था. जून 2015 की एक और घटना में, रोनीपोरा गांव में एक लोड कैरियर में माल के परिवहन के दौरान एक लाइव गोला फट गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और दो महिलाओं सहित तीन अन्य घायल हो गए थे.
खौफ के साएं में लोग
सेना राखी ब्राह क्षेत्र में बचे हुए गोला-बारूद को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने के लिए नियमित अभ्यास करती रही है. ये ऑपरेशन पहाड़ों से घिरे एक मैदान में किए जाते हैं, जिसके बाद कबाड़ इकट्ठा करने वाले बचे हुए हिस्सों को जमा करते हैं. इन प्रयासों के बावजूद क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को अनफटे गोला-बारूद की मौजूदगी के कारण लगातार जोखिमों का सामना करना पड़ता.
