J&K Landmine Blast: जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर, अस्पताल में तोड़ा दम
Advertisement
trendingNow12922731
Hindi Newsदेश

J&K Landmine Blast: जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर, अस्पताल में तोड़ा दम

Landmine blast Anantnag: जम्मू-काश्मीर में लैंडमाइन के ब्लास्ट होने से एक 17 साल के किशोर की मौत हो गयी. घायल होने के बाद आर्मी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

J&K Landmine Blast: जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर, अस्पताल में तोड़ा दम

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट का मामला सामने आया है. इसमें एक बच्चे की मौत हो गयी है. लैंडमाइन के फटने से 17 साल का एक बच्चा गंभीर से रूप से घायल हुआ. लेकिन कुछ घंटों बाद ही आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गयी. 

ये घटना बीते रविवार को हुई. मृतक बच्चे का नाम शाहिद अहमद है, जो मोहम्मद यूसुफ का बेटा था और लरनु गांव का रहने वाला था. सेना के खुंदरू शिविर के पास ब्लास्ट से गंभीर रूप से घायल होने पर उसे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया और बाद में श्रीनगर के सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई.

इसे भी पढ़ें- Puja Khedkar: मुंबई से ट्रक ड्राइवर का अपहरण, पुणे से बरामद; विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की मां

Add Zee News as a Preferred Source

 

पैर रखते ही हुआ विस्फोट

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब शाहिद खेलते- खेलते अनजाने में शिविर के बाड़ वाले क्षेत्र में चला गया. यहां लैंडमाइन था, जो बच्चे के कदम पड़ते ही फट गया.

खुंदरू गोला-बारूद डिपो और अतीत के हादसे

खुंदरू क्षेत्र में सेना का 21 फील्ड एम्युनिशन डिपो (FAD) है, जो कश्मीर घाटी के सबसे बड़े डिपो में से एक है. यह पहली बार नहीं है कि यहां इस तरह की कोई दुर्घटना हुई है. इस डिपो का दुर्घटनाओं और अनफटे गोले से जुड़ी घटनाओं का इतिहास रहा है. अगस्त 2007 में, डिपो के अंदर एक अचानक विस्फोट के कारण लगी आग में 20 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

आसपास के गांवों में भी खतरा

लाइव गोला-बारूद का खतरा डिपो की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है. आसपास के गांवों में भी कई बार लाइव गोले फट चुके हैं, जिनका नतीजा अक्सर मौत होता है. मार्च 2018 में, राखी-ब्राह, रानीपोरा इलाके में दो नाबालिग घायल हो गए थे जब एक लाइव गोला, जिससे वे खेल रहे थे, फट गया था. जून 2015 की एक और घटना में, रोनीपोरा गांव में एक लोड कैरियर में माल के परिवहन के दौरान एक लाइव गोला फट गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और दो महिलाओं सहित तीन अन्य घायल हो गए थे.

इसे भी पढे़ं- दिल्ली राष्ट्रीय, मुंबई आर्थिक और अब ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम; सरकार ने खींचा खाका

 

खौफ के साएं में लोग 

सेना राखी ब्राह क्षेत्र में बचे हुए गोला-बारूद को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने के लिए नियमित अभ्यास करती रही है. ये ऑपरेशन पहाड़ों से घिरे एक मैदान में किए जाते हैं, जिसके बाद कबाड़ इकट्ठा करने वाले बचे हुए हिस्सों को जमा करते हैं. इन प्रयासों के बावजूद क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को अनफटे गोला-बारूद की मौजूदगी के कारण लगातार जोखिमों का सामना करना पड़ता.

एजेंसी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

J&K Landmine Blast

Trending news

वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कुछ प्रावधानों पर लगाई गई रोक
Supreme Court
वक्‍फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कुछ प्रावधानों पर लगाई गई रोक
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
J&K Landmine Blast
जम्मू-कश्मीर में सेना कैंप के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, चपेट में आया 17 साल का किशोर
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
Mumbai rain
मुंबई में बारिश का मचा तांडव, रात से नॉनस्टॉप बरस रहा पानी, तालाब बनीं सड़कें
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
rss
'भारत आज भी एकजुट, ब्रिटेन विभाजन की ओर', मोहन भागवत ने दिखाया UK को आईना
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
BJP
बीजेपी में टॉप ऑर्डर के नेता क्यों कर रहे हैं संघ की प्रशंसा?
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
amit shah
स्टडी कर बनाओ SOP, विरोध प्रदर्शन में कहां से हुई फंडिंग; BPR&D को अमित शाह का आदेश
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
PM Modi in Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
;