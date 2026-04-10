गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां

Weather Update: भारत में एक तरफ जहां अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी देखी जाती है तो वहीं, इस साल तापमान लुढ़का हुआ है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की हवा में ठंडक देखने को मिली है. दिल्ली NCR जैसे इलाकों में खुद गर्म की आहट बेहद कम दिखाई दे रही है. पहाड़ों की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने के चलते उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश-बर्फबारी ने कहर बरपाया है. इन राज्यों में तापमान कम होने के साथ ठंडक में काफी इजाफा हुआ है.

हिमाचल में बारिश से भूस्खलन

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश-बर्फबारी से स्थिति खराब है. राज्य में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. बारिश के बाद धूप खिलते ही शिमला के मिनी कुफ्टाधार में भूस्खलन हुआ, जिससे कई मकान खतरे में आ गए. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मकान खाली कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में सामान्या से 142 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन तक यहां बारिश की संभावना जताई है.

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उत्तराखंड में गिरेगी बिजली

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जहां मौसम शुष्क बना हुआ है तो वहीं ऊंचे इलाकों में बादल छाए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के कई इलाकों में बादलों की गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है. कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है. उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के साथ काफी बर्फबारी देखी गई है.

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घाटी में गिरेगी बर्फ

जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहां भी इस समय काफी बारिश-बर्फबारी देखी जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां 10-12 अप्रैल के बीच ऊंचे इलाकों में बारिश की संभावना है. 13-14 अप्रैल 2026 तक मौसम साफ रहेगा और फिर 15-16 अप्रैल 2026 के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने से घाटी में बर्फबारी भी हो सकती है.