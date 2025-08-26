माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन; कई लोग घायल
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन; कई लोग घायल

Jammu And Kahmir Landslide:  जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर के अर्धकुवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन की घटना हुई है. कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है. मौके पर फिलहाल बचाव कार्य जारी है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये जानकारी दी है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:14 PM IST
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन; कई लोग घायल

Ardhkuwari Landslide: जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर के अर्धकुवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन की घटना हुई है. कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है. फिलहाल, मौके पर बचाव कार्य जारी है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये जानकारी दी है. घाटी में पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर जारी है. भारी बारिश और बादल फटने से सूबे में भारी तबाही हुई है. वहीं, भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है. 

बताया जा रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी भवन मार्ग के पास हुई भूस्खलन की चपेट में आने से 10-15 श्रद्धालु घायल हुए हैं. कुछ घायलों को कट अस्पताल में लाजा गया है, जहां पर उनका इलाज प्राथमिक इलाज किया जा रहा है. 

जबकि मंगलवार, 26 अगस्त को डोडा में बादल फटने भारी तबाही हुई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गएय. डोडा जिले के कमिश्नर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन होने के कारण से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है. 

घाटी में भारी तबाही

बादल फटने की वजह आई बाढ़ और भूस्खलन की घटना में नेशनल हाईवे-244 छतिग्रस्त हो गई और हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद है. ये हाईवे डोडा को किश्तवाड़ को जड़ती है. वहीं, सूबे में बादल फटने से आई भारी तबाही को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने रिव्यू मीटिंग की. इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह मुतासिर इलाकों का दौरा कर निरीक्षण करेंगे.

किश्तवाड़ घटना

इस घटना से करीब दो सप्ताह पहले 14 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के चशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी. बादल फटने की इस खौफनाक घटना में 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. घटना के बाद राहत व बचाव कार्य में सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान और स्थानीय लोग जुटे रहे.

 

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

Adhkwari Landslide

