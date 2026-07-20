/सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में मीथेन विस्फोट के बाद भूस्खलन, अंदर फंसे 27 मजदूर; प्रशासन ने शुरू किया बचाव अभियान

नामची जिले की कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने बताया कि सुरंग के अंदर करीब 21 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. सुरंग के अंदर रास्ते संकरे हैं और वहां मीथेन गैस का भी असर है. साथ ही दृश्यता भी बहुत कम है, जिसके चलते वहां पर बचाव अभियान मुश्किल हो रहा है. फिलहाल रात में भी बचाव अभियान जारी है और अधिकारी अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं.