/सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में मीथेन विस्फोट के बाद भूस्खलन, अंदर फंसे 27 मजदूर; प्रशासन ने शुरू किया बचाव अभियान

Sikkim Tunnel Explosion Hindi News: सिक्किम के नामची जिले में बन रही एक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर संदिग्ध मीथेन गैस विस्फोट से बड़ा हादसा सामने आया है. विस्फोट के बाद हुए भूस्खलन से सुरंग का प्रवेश द्वार बंद हो गया. जिससे 27 मजदूर उसके अंदर फंस गए हैं. उन्हें बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब सुरंग के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मीथेन गैस जमा हो गई. अंदाजा लगाया जा रहा है कि फंसी हुई गैस को बाहर निकालने की कोशिश के दौरान सुरंग में विस्फोट हुआ, जिसके चलते भूस्खलन हो गया. इसकी वजह से सुरंग का एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे मजदूर अंदर ही फंस गए.
जानकारियों के मुताबिक, यह घटना एनएचपीसी (NHPC) तीस्ता स्टेज-VI हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 'ADIT' सुरंग में हुई. इस सुरंग का निर्माण पटेल इंजीनियरिंग कर रही है. घटना के तुरंत बाद कुछ मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कई मजदूर डेढ़ किमी गहराई में फंस गए.
जिला प्रशासन को दोपहर करीब 3.40 बजे घटना की सूचना मिली. इसके बाद NDRF, SDRF और पुलिस-प्रशासन टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया. हालांकि, सुरंग के अंदर खतरनाक मीथेन गैस की मौजूदगी, कम दृश्यता और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बचाव अभियान में दिक्कतें आ रही हैं.
इस अभियान को कई बार बीच में जब रोकना पड़ा, तब बचाव में लगे कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इसकी वजह से रेस्क्यू वर्क में लगे कई कर्मी बीमार भी पड़ गए. इसी बीच बचाव कार्य में मदद करने के लिए पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से गैस-सुरक्षा उपकरणों से लैस एक विशेष टीम वहां पहुंच गई है.
नामची जिले की कलेक्टर अनुपा तामलिंग ने बताया कि सुरंग के अंदर करीब 21 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. सुरंग के अंदर रास्ते संकरे हैं और वहां मीथेन गैस का भी असर है. साथ ही दृश्यता भी बहुत कम है, जिसके चलते वहां पर बचाव अभियान मुश्किल हो रहा है. फिलहाल रात में भी बचाव अभियान जारी है और अधिकारी अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं.