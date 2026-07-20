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सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में मीथेन विस्फोट के बाद भूस्खलन, अंदर फंसे 27 मजदूर; प्रशासन ने शुरू किया बचाव अभियान

Sikkim Tunnel Explosion News: सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में मीथेन विस्फोट के बाद भूस्खलन हो गया. इसके चलते सुरंग का एंट्री गेट बंद होने से 27 मजदूर अंदर फंस गए. प्रशासन ने अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 20, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:37 PM IST
सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में मीथेन विस्फोट के बाद भूस्खलन, अंदर फंसे 27 मजदूर; प्रशासन ने शुरू किया बचाव अभियान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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