Mumbai Rains: मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट
Hindi Newsदेश

Mumbai Rains: मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Mumbai Rains: मुंबई में लगातार बारिश से विक्रोली में भूस्खलन हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत और दो घायल हुए. IMD ने मुंबई समेत कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:51 AM IST
Mumbai Rains: मुंबई में शनिवार सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पानी भर गया है. मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इसी बीच विक्रोली (पश्चिम) के वरषा नगर स्थित जनकल्याण सोसाइटी में शनिवार तड़के भूस्खलन हो गया. पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर गिरने से एक झोपड़ी मलबे में दब गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं.

दरअसल यह हादसा शनिवार सुबह करीब 2:39 बजे हुआ. पहाड़ी से अचानक मिट्टी और पत्थर खिसककर नीचे बने एक घर पर गिर पड़े. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, झोपड़ी कलेक्टर की जमीन पर बनी थी और इलाका पहले से ही भूस्खलन-प्रवण माना जाता है. भारी मलबे के नीचे घर पूरी तरह दब गया. राहत और बचाव कार्य के लिए तुरंत मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

ये भी पढ़ें: झमाझम बरसेंगे काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?

दो की मौत

बचाव दल ने मलबे से चार लोगों को निकालकर बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने 19 वर्षीय शालू मिश्रा और 50 वर्षीय सुरेश मिश्रा को मृत घोषित कर दिया. वहीं 45 वर्षीय आरती मिश्रा और 20 वर्षीय रुतुराज मिश्रा का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है. हादसे ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है.

 

भारी बारिश और प्रशासन की अपील

मुंबई में शनिवार सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं नासिक, पुणे, सतारा और जलगांव के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा. इसी बीच, मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (Twitter) पर अपील की है कि लोग केवल ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें. पुलिस ने कहा कि कई जगह पानी भर गया है और दृश्यता कम हो गई है, इसलिए बिना वजह यात्रा न करें. आपात स्थिति में 100/112/103 नंबर पर कॉल करने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें:  महाराष्ट्र की सियासत में 'मीट' की एंट्री; AIMIM नेता ने 'बिरयानी पार्टी' देकर बढ़ाया सियासी पारा

पिछली घटना और चेतावनी

बारिश के दौरान मुंबई में भूस्खलन की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं. पिछले महीने भांडुप के एक रिहायशी इलाके में भी भूस्खलन हुआ था. हालांकि वहां पहले ही कुछ घर खाली करा दिए गए थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया. विक्रोली की घटना ने प्रशासन को फिर से अलर्ट कर दिया है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें और भारी बारिश में अनावश्यक यात्रा न करें.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Mumbai rainsimd issues red alert

;