कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी

Weather news: 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:21 AM IST
Weather news: मौसम के देशभर में अलग-अलग रंग दिखा रहा है. कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं भारी बर्फबारी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है. मौसम कहर ढा रहा है. हिमाचल में मंगलवार की शाम बस के ऊपर पहाड़ का हिस्सा गिरने से कई लोगों की मौत हो गई. जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक लोग मौसम की मार से प्रभावित हो रहे हैं. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए अलर्ट और चेतावनी जारी की है. 8 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे.

देश के मौसम का हाल, भारी बारिश- भूस्खलन की चेतावनी

मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल तमिलनाडु, लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसी तरह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी. पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइड यानी भू-स्खलन की संभावना के चलते रास्तों में संभलकर चलने की सलाह दी जाती है.

कड़ाके की ठंड दे रही दस्तक!

मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक बुधवार 8 अक्टूबर से यूपी, एमपी,  पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा. पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश की संभावना है. 9 और 10 अक्टूबर से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से सर्द हवाएं चलने वाली हैं. पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है. वहां से ठंडी हवाएं उत्तर और मध्य भारत का तापमान गिरा सकती हैं.

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है. इसका असर मैदानी इलाकों में पड़ना तय माना जा रहा है. पहाड़ों में पारे में गिरावट आना इस बात का संदेश देता है कि मैदानी इलाकों में भी पहले गुलाबी फिर कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Weather

