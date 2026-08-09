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लश्कर-ए-तैयबा की कश्मीरी पंडितों को धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां; जमात-ए-इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ भी एक्शन

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के छद्म संगठनों ने एक बार फिर धमकी दी है. इस संगठन ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और घाटी में वापस लौटे पंडित समुदाय को धमकी दी है. इन धमकियों को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 09, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:57 PM IST
लश्कर-ए-तैयबा की कश्मीरी पंडितों को धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां; जमात-ए-इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ भी एक्शन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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