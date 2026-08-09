/लश्कर-ए-तैयबा की कश्मीरी पंडितों को धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां; जमात-ए-इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ भी एक्शन

काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) द्वारा पांच जिलों में सुबह-सुबह एक साथ छापेमारी किए जाने के एक दिन बाद, J&K पुलिस ने CRPF की मदद से रविवार को जमात-ए-इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ दर्ज UAPA मामले की चल रही जांच का हिस्सा थी. पुलिस ने सोपोर और आसपास के इलाकों में 26 जगहों पर सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि सोपोर में तलाशी का मकसद सबूत इकट्ठा करना और नेटवर्क के कनेक्शन का पता लगाना है. ज़ब्ती और पूछताछ के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है.