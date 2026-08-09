/लश्कर-ए-तैयबा की कश्मीरी पंडितों को धमकी, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां; जमात-ए-इस्लामी नेटवर्क के खिलाफ भी एक्शन

Jammu and Kashmir News: लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के छद्म संगठनों ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और घाटी में वापस लौटे पंडित समुदाय के लोगों को धमकियां दी हैं. इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और 20 अगस्त तक पंडितों के लिए ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ का आदेश जारी किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां इन ऑनलाइन कैंपेन चैनलों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही हैं.
सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े आतंकी प्रचार पोर्टल ‘कश्मीर फाइट’ ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ धमकी भरे संदेश जारी किए हैं, जिनमें छह लोगों के फोन नंबर भी शामिल हैं. खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह आईएसआई की ओर से चलाए जा रहे एक बड़े मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियान का हिस्सा है, जिसमें नए छद्म संगठनों की पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इन धमकियों में कश्मीरी पंडितों को 'सांप' कहा गया है. कुछ कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के नाम व फोन नंबर दिए गए हैं तथा स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया है कि उनके घर जलाएँ, फसलें नष्ट करें, उन्हें आश्रय न दें और जहाँ भी मिलें, उन्हें निशाना बनाएँ. साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि जो कोई भी उनकी मदद करेगा, उसे उनका साथी माना जाएगा.
हाल ही में गठित ‘यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल’ (ULC)—जिसे खुफिया अधिकारियों ने लश्कर-ए-तैयबा का एक और छद्म संगठन बताया है ने भी कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए एक धमकी भरा संदेश और हिट लिस्ट जारी की है. इसमें सरकारी योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले कई कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर शामिल हैं. इसमें कश्मीर घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों में हमलों की धमकी दी गई है तथा कहा गया है कि कहीं और चले जाने से भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी.
प्रवासी कर्मचारियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था का विरोध किया गया है और उपराज्यपाल, डीजीपी तथा केंद्रीय अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है. सुरक्षा एजेंसियों ये छद्म समूह डराने-धमकाने के लिए सोशल मीडिया और पोस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों की वापसी और पुनर्वास की प्रक्रिया को रोका जा सके. साथ ही हाइब्रिड और स्थानीय ऑपरेटर्स के माध्यम से दबाव बनाए रखा जा रहा है.
सुरक्षा एजेंसियां ऐसी धमकियों को गंभीरता से लेती हैं क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन हैं, जिनका उद्देश्य डर फैलाना, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और पुनर्वास के प्रयासों को नुकसान पहुंचाना है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इन डिजिटल धमकियों के प्रसार और बढ़ते जोखिम के आकलन के बाद क्षेत्रीय प्रशासनिक व सुरक्षा तंत्र सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर रहे हैं.
कश्मीर में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी सलाह तथा काम की लचीली व्यवस्था या ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ के निर्देश 20 अगस्त तक जारी किए गए हैं.
इस बीच सुरक्षा और साइबर-सेल एजेंसियां वायरल पोस्ट के स्रोत का पता लगाने, छद्म प्रचार को बेअसर करने तथा अल्पसंख्यक कर्मचारियों वाले ट्रांजिट कैंपों और रिहायशी इलाकों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों पर सक्रिय निगरानी कर रही हैं.
काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) द्वारा पांच जिलों में सुबह-सुबह एक साथ छापेमारी किए जाने के एक दिन बाद, J&K पुलिस ने CRPF की मदद से रविवार को जमात-ए-इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ दर्ज UAPA मामले की चल रही जांच का हिस्सा थी. पुलिस ने सोपोर और आसपास के इलाकों में 26 जगहों पर सुबह-सुबह तलाशी अभियान शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि सोपोर में तलाशी का मकसद सबूत इकट्ठा करना और नेटवर्क के कनेक्शन का पता लगाना है. ज़ब्ती और पूछताछ के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है.