/PoJK के मंगला डैम में लश्कर-ए-तैयबा का नया वीडियो आया सामने, आतंकियों को दी जा रही वॉटर-बेस्ड ट्रेनिंग

पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक नया कथित ट्रेनिंग वीडियो सामने आया है. वीडियो में संगठन के आतंकी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) स्थित मंगला डैम में तैराकी और जल-आधारित (वॉटर-बेस्ड) ऑपरेशन का अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं. सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कई विश्लेषकों ने इस वीडियो को संगठन की नई भर्ती और प्रशिक्षण गतिविधियों से जोड़कर देखा है.
यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा का एक अन्य वीडियो भी सामने आया था, जिसमें अमेरिका द्वारा नामित वैश्विक आतंकी हारिस डार कथित तौर पर नए रंगरूटों को संबोधित करते हुए कहता सुनाई देता है कि "अगला निशाना मंगला डैम है". वह भारत के साथ जल विवाद का भी जिक्र करता है और इसे भविष्य के एजेंडे का हिस्सा बताता है.
कहां है मंगला डैम?
मंगला डैम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के मीरपुर क्षेत्र में झेलम नदी पर स्थित पाकिस्तान के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है. सुरक्षा एजेंसियों की पूर्व जांच और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, इसी क्षेत्र में हमले के मुख्य आरोपी अजमल आमिर कसाब समेत कई आतंकियों को समुद्री अभियानों, तैराकी, नौका संचालन और बीच लैंडिंग जैसी विशेष ट्रेनिंग दी गई थी. बाद में इन्हीं क्षमताओं का इस्तेमाल 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान समुद्री रास्ते से भारत में घुसपैठ के लिए किया गया था.
क्या है विशेषज्ञों का कहना?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वीडियो प्रामाणिक है, तो यह दर्शाता है कि लश्कर-ए-तैयबा अब भी जल-आधारित अभियानों और विशेष घुसपैठ तकनीकों पर अपने आतंकियों को प्रशिक्षण दे रहा है, जिसको लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट हैं. गौरतलब है कि लश्कर-ए-तैयबा संयुक्त राष्ट्र और भारत सहित कई देशों द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है. भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में सक्रिय आतंकी ढांचे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाता रहा है, जबकि पाकिस्तान ऐसे आरोपों से इनकार करता है.
रिपोर्ट- रजत वोहरा