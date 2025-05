पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में की हमले की कोशिश, S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए सभी मिसाइल

India Pakistan war: भारतीय सेना ने एक बयान जारी करते हुए बड़ी जानकारी दी है. भारत की सेना ने एक बयान जारी बताया कि 07-08 मई 2025 की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज समेत उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया.

S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया

पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के 15 शहरों की ओर मिसाइल दागी थी. जिसे एकीकृत काउंटर यूएएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया. इन हमलों का मलबा अब कई स्थानों से बरामद किया जा रहा है.

इन 15 शहरों पर दागी मिसाइल

पाकिस्तान ने भारत के अमृतसर, लुधियाना, कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, अवंतीपुरा, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, श्रीनगर, जम्मू, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में मौजूद भारतीय सेना के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने समय रहते नाकाम कर दिया.

लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर शहर में लगा एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया है. जिसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, ऊना, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग करके नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है.

During the Press Briefing on Operation SINDOOR on 07 May 2025, India had called its response as focused, measured and non-escalatory. It was specifically mentioned that Pakistani military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military… pic.twitter.com/2FLWU0IUsX

— IANS (@ians_india) May 8, 2025