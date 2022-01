लता मंगेशकर भी हुईं कोरोना संक्रमित, जानिए अब कैसी है हालत

मुंबई: सुर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है. अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हल्के संक्रमण के लक्षण होने के बावजूद उन्हें घर के नजदीक स्थित हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है.

लता मंगेशकर के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए डॉक्टरों की एक खास टीम लगाई गई है. वो फिलहाल एकदम ठीक हैं. उनकी हालत स्थिर है. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके फैमिली डॉक्टर प्रतीत की सलाह पर उन्हें एहतियात अस्पताल की आईसीयू (ICU) यूनिट में आज सुबह भर्ती कराया गया है. परसों उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला हुआ है.

लता मंगेशकर को निमोनिया हो गया है. उन्हें रविवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉ. प्रतीत समदानी और उनकी टीम उनका इलाज कर रही है. कोविड होने के बाद होने वाला न्यूमोनिया लता मंगेशकर को हुआ है.

मुंबई के कोरोना बुलेटिन की बात करें तो दो दिन बाद कल यानी बीते सोमवार को कुछ कम मामले सामने आए थे. इस बीच बीते चार दिन में बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रेटी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. ऐसे में गायिका लता मंगेशकर के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद उनके फैंस निराश हैं.

गौरतलब है कि 92 वर्षीय लता मंगेसकर को दो साल पहले 2019 में सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हालांकि, कुछ ही दिन अस्पताल में रखने के बाद जब उनकी हालात में सुधार दिखने लगा, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था.

इस बीच मशहूर सिंगर की भतीजी ने सभी से उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील की है. इसके साथ उन्होंने प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए भी कहा है. उन्होंने कहा, 'हमारी निजता का सम्मान करें और दीदी को अपनी दुआ में रखें.'

Legendary singer Lata Mangeshkar admitted to ICU after testing positive for Covid-19. She has mild symptoms: Her niece Rachna confirms to ANI

— ANI (@ANI) January 11, 2022