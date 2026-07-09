DNA: सिया की 'रोल मॉडल' का नया 'कांड', अब कानून से खिलवाड़ कर रही है सोनम; कोर्ट में कर दिया बड़ा खेल!

कानून का काम है पीड़ितों को न्याय दिलाना, लेकिन कई बार कानूनी और कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर आरोपी न्याय की राह में रोड़ा अटकाते हैं. राजा रघुवंशी मर्डर केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. जिस विभत्स हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, उस केस की प्रमुख आरोपियों में शामिल सोनम रघुवंशी का कहना है कि वह निर्दोष है. सोनम ने बाकायदा कोर्ट में एक एफिडेविट देकर दावा किया है कि वह निर्दोष है.
सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को गिरफ्तारी के बाद उसे लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण बताना जरूरी है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग पीठों की अलग-अलग राय है. इसलिए इस मामले को आगे विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है.
सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से कहा गया कि यह कहना गलत होगा कि सोनम को गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं बताए गए थे. मेघालय सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में गलती से BNS की धारा 103(1) की जगह BNS की धारा 403(1) लिख दी गई थी.
BNS की धारा 103 (1) हत्या के अपराध के लिए लगाई जाती है. जबकी BNS की धारा 403(1) बेईमानी से किसी के चल या अचल संपत्ति को उपयोग में लाने से जुड़ी है. इसे मेघालय सरकार टाइपिंग में गलती बता रही है. आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को सोनम की गिरफ्तारी के समय उसे दिए गए अरेस्ट मेमो और अन्य दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट में पेश करने के लिए कहा.
#DNAमित्रों | सिया की 'रोल मॉडल' का नया 'कांड'..सोनम.. कानून से खिलवाड़ कर रही है!, सोनम रघुवंशी ने राजा को नहीं मारा?#DNA #DNAWithRahulSinha #SonamRaghuvanshi #SupremeCourt@RahulSinhaTV pic.twitter.com/Cu5bvjXuiF
— Zee News (@ZeeNews) July 9, 2026
इसी टाइपो, यानी टाइपिंग की गलती के कारण सोनम रघुवंशी को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. हाइकोर्ट ने इसे जांच एजेंसी की "न्यायिक सोच के पूर्ण अभाव" का उदाहरण माना था. इसपर हम आगे चर्चा करेंगे. लेकिन पहले बात करते हैं उस हलफनामे की, जो सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है. उसमें उसने दावा किया है कि उसे राजा रघुवंशी हत्याकांड में फंसाया गया है और उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैं.
जिसके खिलाफ पुलिस ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसे राजा रघुवंशी की हत्या का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर खुद को बेगुनाह बताया है. उसका कहना है कि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है. वो बस मौके पर मौजूद थी इसलिए उसे फंसाया जा रहा है.
सोनम रघुवंशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 85 पन्नों का एफिडेविट दाखिल किया गया है. इस हलफनामे में कई मामलों के संदर्भ दिए गए हैं. साथ ही, संविधान के अनुच्छेद 22(1) का भी हवाला दिया गया है. पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर सोनम खुद को बचाने की कोशिश कैसे कर रही है. मित्रों, सबसे पहले हम आपको न्यूज़वॉल पर सोनम रघुवंशी के हलफनामे का एक हिस्सा दिखाते हैं.
सोनम का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी ही गलत तरीके से की गई. वो अपनी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन बता रही है. संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार है.
सोनम पूरी कानूनी प्रक्रिया की जड़ पर ही प्रहार कर रही है. उसका कहना है कि उसे गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया. उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया. यानी, जब गिरफ्तारी ही गलत तरीके से हुई, तो जमानत उसका अधिकार है और उसकी जमानत का विरोध भी गलत है.
इससे पहले कि कोई सवाल उठाता या पूछता कि आखिर अब संविधान के अनुच्छेद 22(1) का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, सोनम ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह मुद्दा केस की सुनवाई के दौरान किसी भी समय उठाया जा सकता है. यहां भी देरी के लिए उसने पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया है. सोनम का कहना है कि पुलिस ने उसे ये दस्तावेज 10 अप्रैल 2026 को उपलब्ध कराए थे. यानी गिरफ्तारी के समय उसे दस्तावेज दिए ही नहीं गए थे. 10 अप्रैल को दस्तावेज मिलने के बाद 15 अप्रैल को उसने इसी आधार पर चौथी जमानत अर्जी दाखिल की थी.
सोनम कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी के आधार को ही गलत साबित करना चाहती है. वह अपनी जमानत को सही ठहराने की कोशिश कर रही है. सोनम रघुवंशी को 27 अप्रैल 2026 को जमानत मिली थी. 28 अप्रैल से वह जेल से बाहर है. मेघालय सरकार उसकी जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
राजा रघुवंशी हत्याकांड कोई साधारण मर्डर केस नहीं है. यह वैवाहिक विश्वासघात का बेहद विभत्स उदाहरण है. ऐसा उदाहरण, जो सिया गोयल जैसी लड़कियों के लिए एक केस स्टडी बन गया. केतन अग्रवाल मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बताई जा रही सिया गोयल ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटाई थी. अपराध में सोनम सिया गोयल की रोल मॉडल थी. सिया ने गूगल पर यह जानने की कोशिश की थी कि सोनम ने राजा की हत्या कैसे की. सोचिए, अगर ऐसे में सोनम को कानूनी राहत मिलती है, तो आगे क्या होगा.
सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि इस केस में उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है. जमानत की शर्तों के मुताबिक वह शिलांग में रह रही है. वह न तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और न ही जांच को प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा, सोनम ने अपने हलफनामे में एक ऐसी बात कही है, जो आपको चौंका सकती है. आइए, एक बार फिर आपको न्यूज़वॉल पर सोनम के हलफनामे का एक हिस्सा दिखाते हैं.
सोनम ने अपने हलफनामे में उन सबूतों पर ही सवाल उठाए हैं जो उसके खिलाफ पुलिस ने जुटाए हैं. यहां एक बात आपको जरूर समझनी चाहिए. कानून की भाषा में दो तरह से सबूत होते हैं. पहला होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य. यह ऐसा साक्ष्य होता है, जो बिना किसी अनुमान के सीधे घटना को साबित करता है. इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह, सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य शामिल होते हैं.
दूसरा होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य. इसमें कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला के आधार पर अपराध की ओर इशारा किया जाता है. इसमें घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी, मोबाइल लोकेशन, खून के दाग, हथियार, फिंगरप्रिंट और डीएनए जैसे साक्ष्य शामिल होते हैं.
यह भी संभव है कि आने वाले वर्षों में सोनम भी किसी कानूनी दांवपेच या सबूतों के अभाव का लाभ उठाकर बरी हो जाए. यह भी संभव है कि वह अदालत में यह कहे कि राजा रघुवंशी का पैर पहाड़ी से फिसल गया था और उसने राजा को बचाने की कोशिश की थी. वह यह भी कह सकती है कि उसने राजा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया था. और इस समय जमानत पर चल रही सोनम हो सकता है, कल बाइजज्त बरी भी हो जाए. क्योंकि अगर पुलिस से लिखते समय 1 बदलकर 4 हो सकता है तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है.