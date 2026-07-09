DNA: सिया की 'रोल मॉडल' का नया 'कांड', अब कानून से खिलवाड़ कर रही है सोनम; कोर्ट में कर दिया बड़ा खेल!

यह भी संभव है कि आने वाले वर्षों में सोनम भी किसी कानूनी दांवपेच या सबूतों के अभाव का लाभ उठाकर बरी हो जाए. यह भी संभव है कि वह अदालत में यह कहे कि राजा रघुवंशी का पैर पहाड़ी से फिसल गया था और उसने राजा को बचाने की कोशिश की थी. वह यह भी कह सकती है कि उसने राजा का हाथ पकड़ने का प्रयास किया था. और इस समय जमानत पर चल रही सोनम हो सकता है, कल बाइजज्त बरी भी हो जाए. क्योंकि अगर पुलिस से लिखते समय 1 बदलकर 4 हो सकता है तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है.