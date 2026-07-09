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DNA: सिया की 'रोल मॉडल' का नया 'कांड', अब कानून से खिलवाड़ कर रही है सोनम; कोर्ट में कर दिया बड़ा खेल!

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी कानून के दांवपेच में उलझाकर पुलिस के जुटाए साक्ष्यों को ही गलत ठहरा दिया है. सोनम रघुवंशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 85 पन्नों का एफिडेविट दाखिल किया गया है. इस हलफनामे में कई मामलों के संदर्भ दिए गए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:25 PM IST
DNA: सिया की 'रोल मॉडल' का नया 'कांड', अब कानून से खिलवाड़ कर रही है सोनम; कोर्ट में कर दिया बड़ा खेल!

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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