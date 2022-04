Ramadan: मुस्लिम कर्मियों को शॉर्ट लीव देने के फैसले पर बुरे फंसे केजरीवाल, अब लिया ये फैसला

Ramadan: रमजान में अपने मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी देने का फैसला दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के लिए गले की हड्डी बन गया है. चौतरफा आलोचनाओं के बाद बोर्ड ने एक दिन बाद ही इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया.

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को सर्कुलर जारी कर कहा कि वह रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने के अपने फैसले को वापस लेता है. ऐसे में बोर्ड (DJB) में काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को बाकी स्टाफ की तरह रुटीन में सारे काम निपटाने होंगे और दोपहर की नमाज के लिए उन्हें अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी.

Delhi Jal Board withdraws its circular for short leave (approx two hours a day) to all its Muslim employees during the days of Ramzan issued earlier. pic.twitter.com/bXJd2gXaeo

