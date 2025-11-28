'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया ये जवाब?

One Nation One Election: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित वन नेशन, वन इलेक्शन का फ्रेमवर्क संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है. न ही यह संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में दखल देता है.
One Nation One Election: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. बीजेपी इसके पक्ष में है तो वहीं विपक्ष इसपर हमेशा तंज कसता आया है. इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक साथ चुनाव कराने वाले बिलों की जांच कर रही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) को एक लिखित जवाब में कहा कि प्रस्तावित वन नेशन, वन इलेक्शन का फ्रेमवर्क संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है. न ही यह संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में दखल देता है.
बिल नहीं करता उल्लंघन
इसी बीच 23वें लॉ कमीशन ने भी कहा है कि प्रस्तावित बिल किसी भी प्रकार से संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं करता है. इसे लेकर लॉ कमीशन ने यह भी सुझाव दिया है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रस्तावित बिल से आर्टिकल 368 (2) में कोई बदलाव नहीं होगा. गौरतलब है कि पी.पी. चौधरी की अगुवाई वाली JPC 4 दिसंबर को 23वें लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों से मिलेगी.
दिए जा चुके हैं जवाब
लॉ मिनिस्ट्री ने पैनल के सवालों के जवाब पहले ही दे दिए हैं, लॉ कमीशन ने 100 पेज की एक रिपोर्ट जमा की है, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री जैसे ही तर्क दिए गए हैं. इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सरकार का कार्यकाल कम करने से वोटर के पांच साल के लिए सरकार चुनने के अधिकार का हनन नहीं होता है? इस पर लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 83(2) और 172(1) में साफ तौर पर यह कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल का होगा, जब तक कि उन्हें पहले भंग न कर दिया जाए. मिनिस्ट्री ने कहा कि यह लाइन बनाने वालों ने जानबूझकर जोड़ी थी ताकि कुछ खास हालात में समय से पहले खत्म किया जा सके.
मिनिस्ट्री ने पुरानी मिसाल का जिक्र करते हुए कहा, “पांच साल का समय न तो पवित्र है और न ही बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. लॉ मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंदिरा गांधी सरकार की 19 महीने की इमरजेंसी के दौरान किए गए 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट (1976) ने लेजिस्लेचर का समय छह साल तक बढ़ा दिया था, जिसे बाद में 44वें अमेंडमेंट के जरिए पांच साल कर दिया गया. (इनपुट)
