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वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? भारत में कैसे तैयार कर रहा अपना सिंडिकेट

Lawrence Bishnoi Gang In Cyber Crime: अबतक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को केवल फिरौती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इस गैंग ने अपना दायरा बढ़ाते हुए साइबर क्राइम को अपना नया हथियार बना लिया है. यह गैंग इंटरनेट से बड़े उद्दोगपतियों के डाटा निकालकर उन्हें फोन कर रहे हैं और उनसे फिरौती की मांग कर रहे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 21, 2026, 11:03 PM IST
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वसूली के बाद अब साइबर क्राइम में घुस रहा बिश्नोई गैंग? भारत में कैसे तैयार कर रहा अपना सिंडिकेट

Lawrence Bishnoi Gang: पिछले कुछ समय में लॉरेंस गैंग के सदस्यों ने मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों को फिरौती के लिए फोन किया है. जब इन उद्योगपतियों की फरियाद पुलिस तक पहुंची और तफ्तीश की गई तो एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई. लॉरेंस गैंग के सदस्य डाटा माइनिंग करने लगे हैं. डाटा माइनिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध सोर्स से किसी खास किस्म के डाटा को निकाला जाता है. लॉरेंस गैंग के सदस्य GST जैसे डाटा को खंगालते थे, जिस व्यक्ति के बारे में ये पता चलता था कि उसने ज्यादा टैक्स दिया है वो लॉरेंस गैंग का टारगेट बन जाता था. लॉरेंस के गुंडे उस व्यक्ति को फिरौती के लिए धमकाते थे और धमकी का असर ना होने पर बल का भी प्रयोग करते थे. लॉरेंस गैंग की इस साजिश में शिकार पर दबाव बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया से उसके परिजनों का डाटा भी निकाला जाता था. 16 अप्रैल को इंदौर में एक बिजनेसमैन के साथ ऐसा ही हुआ. लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर मौजूद डाटा से उद्योगपति के बेटे की जानकारी निकाल ली थी और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी गई थी. अपराध करने के इस तरीके में भी लॉरेंस गैंग ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था. 

इंटरनेट पर मौजूद डाटा को क्राइम का हथियार बनाया

खास बात ये है कि वीपीएन कॉल और डाटा को हथियार बनाने ये साजिश सीधे लॉरेंस गैंग के दिमाग की ईजाद नहीं थी. इस क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के पीछे राजपाल सिंह नाम के एक शख्स का हाथ था. 
मध्य प्रदेश का रहने वाला राजपाल अपना बिजनेस शुरु करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. इस दिक्कत से निपटने के लिए राजपाल ने अमेरिका में छिपे लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर से संपर्क किया. राजपाल सिंह ने ही हैरी बॉक्सर को सबसे पहले फिरौती के टारगेट यानी उद्योगपतियों की लोकेशन और जरूरी जानकारी दी थी फिर लॉरेंस गैंग ने भी डाटा माइनिंग के जरिए टारगेट की जानकारी निकालना शुरु कर दिया. आज तक हमने यही सुना था कि स्कैमर और हैकर लोगों का डाटा चुराकर ठगी करते हैं, लेकिन भारत में ये पहली बार है जब किसी क्रिमिनल गैंग ने इंटरनेट पर मौजूद डाटा को क्राइम का हथियार बनाया हो, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया. कुछ वैसा ही पैटर्न जापान के कुख्यात यकूजा सिंडिकेट का भी है. 

नाबालिगों को अपराधी बना रहा गैंग

जापान का यकूजा सिंडिकेट पहले फिरौती और जुए के धंधे चलाता था. जब इंटरनेट आया तो यकूजा सिंडिकेट के सदस्यों ने डाटा चुराना शुरु किया. इस डाटा के जरिए वो कम उम्र की लड़कियों की संवेदनशील जानकारी निकाल लेते हैं और फिर उसी जानकारी के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं. ब्लैकमेलिंग से जो लड़की टूट जाती है उसे गैंग के सदस्य देह-व्यापार में धकेल देते हैं. इस किस्म की डाटा माइनिंग के लिए यकूजा गैंग के सदस्य हैकर्स को अच्छा खासा पैसा भी देते हैं. डाटा के जरिए अपराध को अंजाम देने में लॉरेंस गैंग जापान के यकूजा से भी एक हाथ आगे निकल चुका है. यकूजा नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं जबकि लॉरेंस गैंग ने नाबालिगों को ही अपराधी बना दिया है. मध्य प्रदेश और राजस्थान में डाटा माइनिंग के जरिए फिरौती के इस नेटवर्क की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. पकड़े गए अपराधियों से पुलिस को पता चला है कि इस किस्म के अपराध के लिए लॉरेंस गैंग खासतौर पर नाबालिगों को ही चुनता है. नाबालिग अपराधियों के मामले में साइबर क्राइम को जघन्य नहीं माना जाता. इसी वजह से नाबालिगों को जुर्माने या फिर कम अवधि की सजा ही दी जाती है. इस तरह सजा पूरी करने के बाद अपराधी दोबारा गैंग से जुड़ जाता है यानी गैंग की क्राइम ट्रेनिंग बेकार नहीं जाती. 

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सिंडिकेट का रूप ले रहा लॉरेंस गैंग

साइबर डाटा के जरिए ब्लैकमेलिंग और फिरौती मांगने की मामलों की जब जांच की गई तो सामने आया कि लॉरेंस गैंग के लोग शिकार को धमकाने के लिए सिग्नल नाम के एप का इस्तेमाल कर रहे हैं. सिग्नल व्हाट्स एप की ही तरह एक मैसेज करने वाला एप है. फर्क इतना है कि सिग्नल से किए गए मैसेज के बारे में पता लगाना मुश्किल होता है. अगर गुंडे बदमाश का फोन बरामद हो जाए तब भी एप से दो ही बातें पता लगती हैं. पहला ये कि सिग्नल एप पर अकाउंट कब बनाया गया और दूसरी जानकारी ये होती है कि सिग्नल के सर्वर से आखिरी बार फोन कब कनेक्ट हुआ था. सिग्नल से किसे, कब और क्या मैसेज किए गए. इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता. ये खुलासा भी बताता है कि लॉरेंस अब हथियारों से ज्यादा तकनीक को धार दे रहा है. ये खबर बताती है कि लॉरेंस गैंग का दायरा काफी बढ़ गया है और लॉरेंस बिश्नोई का क्रिमिनल कुनबा अब गैंग से आगे बढ़कर सिंडिकेट की शक्ल लेता जा रहा है. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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