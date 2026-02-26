DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती; दी मूसेवाला जैसे अंजाम की धमकी

Lawrence Bishnoi Threat to Parmish Verma: पंजाबी गायक परमीश वर्मा को लॉरैंस गैंग से धमकी मिली है. ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने दी है. लुधियाना पुलिस के मुताबिक हैरी बॉक्सर ने विदेशी फोन नंबर से कॉल करके परमीश के साथी हरविंदर सिंह हार्डी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और फिरौती ना देने की सूरत में हरविंदर और परमीश दोनों को जान से मारने की धमकी दी है.

गैंगस्टर्स के निशाने पर गायक

पिछले चार सालों से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार पंजाबी गायकों को निशाना बना रहा है. वर्ष 2022 में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भून दिया था और अब परमीश वर्मा को धमकियां दी जा रही हैं. पंजाबी गायक ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं, जिसकी वजह से इनकी कमाई ज्यादा होती है और इसी पैसे पर लॉरेंस गैंग की नजर बनी रहती है. परमीश वर्मा भी पैसे की वजह से ही लॉरेंस गैंग के निशाने पर आए हैं. हालांकि परमीश वर्मा की कमाई को लेकर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन महंगी गाड़ियों के शौक की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहते हैं.

परमीश का लग्जरी कार कलेक्शन

परमीश वर्मा के पास लग्जरी गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन है. उनके पास लम्बोर्गिनी की टेक्निका कार है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है. परमीश के पास रॉल्स रॉयस की रैथ कार भी है. इस कार की कीमत 6 करोड़ रुपए है. परमीश के गैराज में मर्सीडीज की जी-वैगन भी है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है. परमीश के इस कलेक्शन में बेंटले की बेंटायगा भी है. इस कार की कीमत भी 7 करोड़ रुपए से ज्यादा है.

Add Zee News as a Preferred Source

लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट

जिस शख्स के पास 25 करोड़ से ज्यादा की गाड़ियां हों, जाहिर है उसके पास पैसा भी है. यही पैसा लॉरेंस गैंग फिरौती की शक्ल में छीनना चाहता है. अगर पिछले कुछ महीनों को देखें तो लॉरेंस गैंग ने लगातार पंजाबी सिंगर्स और SOCIAL MEDIA INFLUENCERS को धमकाया है. अब हम आपको लॉरेंस गैंग की इन्हीं वारदातों की जानकारी देने जा रहे हैं. पिछले साल अक्टूबर के महीने में लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने कनाडा में पंजाबी गायक चन्नी नाटन के घर पर फायरिंग की थी. जनवरी के महीने में लॉरेंस गैंग ने सिंगर बी-प्राक को धमकी दी थी. इसी महीने पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर हिमांशी खुराना को लॉरेंस के गुर्गे हैरी बॉक्सर ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए धमकी दी थी.

दहशत का पुराना फॉर्मूला

सिंगर्स और सेलेब्रिटीज को धमकाकर लॉरेंस गैंग एक तीर से दो शिकार करता है. चूंकि इन सितारों के पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती तो इनसे फिरौती वसूलना आसान होता है और दूसरा कि एक सेलेब्रिटी को धमकाने की वजह से पूरी इंडस्ट्री में गैंग की दहशत फैल जाती है. पंजाब में लॉरेंस गैंग उसी दहशत को हथियार बना रहा है जो कभी मुंबई में दाऊद का क्राइम सिग्नेचर होता था. जब-जब मुंबई पुलिस के हलकों में दाऊद का जिक्र होता था तो एक बात उस चर्चा में बार-बार सामने आती थी. मुंबई पुलिस के कई अधिकारी ये मानते थे कि दाऊद पैसा कमाने के लिए फिरौती नहीं मांगता था. फिरौती के पैसे से ज्यादा वो दूसरे अपराधों से कमा लेता था लेकिन फिरौती की वजह से उसकी दहशत इतनी बढ़ जाती थी कि बॉलीवुड में कोई उसका विरोध करने की हिम्मत मुश्किल से ही कर पाता था.

लॉरेंस का 'डिजिटल' सिंडिकेट

यही लॉरेंस का भी मकसद है. फिरौती और धमकियों के जरिए गैंग की कमाई, दायरा और दहशत तीनों को बढ़ाया जाए. पंजाब से लेकर महाराष्ट्र पुलिस लगातार लॉरेंस गैंग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन लॉरेंस के तरीके और उसके गैंग का ढांचा ऐसा है कि सीधे लॉरेंस या उसके क्राइम कमांडरों तक पहुंच पाना मुश्किल साबित होता है. बातचीत के लिए ये गैंग सुरक्षित एप्स का इस्तेमाल करता था. अपराध के लिए छोटे शहरों के बेरोजगार युवाओं को भर्ती किया जाता है और गैंग के कई सरगना दूसरे देशों में बैठे हैं जिसकी वजह से उनतक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते. लॉरेंस बिश्नोई आज सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है. वो एक संगठित क्राइम सिंडिकेट का माफिया बन चुका है जिसकी जुर्रत हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है.